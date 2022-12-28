FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Bir de hücum pres yaparken bir özellik lazım. Nedir bu? Futbolcuların diri olması ve kondisyon olarak iyi olması lazım. Bunu yaparken hakemin de hakem olması gerekiyor. Sen pres yaparken saçma sapan düdükle oyuncuları eksiltir ise daha iyi olan adamın ekmeğini çalmış olursun. Nitekim geçtiğimiz haftalarda F.Bahçe'nin bu sorunu sıklıkla yaşadığını gördük.