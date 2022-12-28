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FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Hatayspor'u 4-0 yendi. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 07:51
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - ELON MUSK!

Gereksiz, sebepsiz, saçma sapan mağlubiyetlerin ardından oynanan Hatay karşılaşması, "neyin ne olduğunu" göstermek açısından önemliydi. Fenerbahçe gerçekten bir şampiyonluk adayı mı yoksa her şey bir illüstrasyon mu?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Bakın sevgili dostlar; Fenerbahçe, Elon Musk gibi! Türk futboluna yepyeni düzen belirleyen bir hocası var. Jesus'la hangi sistemle, hangi oyuncularla oynansın, "hakemlerin müdahalesi" olmazsa ve takım eksik kalmazsa puan almayı başarıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Onlarca yıldır ligimizde hocalık yapıp bunu hala anlayamayanlar var! Ne yazık! Bazı maçlar, bazı oyuncuların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bizlere…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Mesela Rossi… Olmasa da olur denilen oyuncunun yapabileceği katkıları, Hatayspor karşısında net bir şekilde gördük. Sarı-lacivertlilerin şu anki takımında, "öte yana" atılacak oyuncu yok gibi. Yeter ki doğru oyuncular doğru maçlarda oynasın.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Ön alan baskısı Fenerbahçe'nin en önemli silahı. Hatay ekibi ayağı temiz oyuncularıyla, silahı terse çevirmeye çalıştı. Ama arada kalibre farkı vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Stoperlerin gol katkısı yaptığı günleri unuttuk sanki! Gustavo bize hatırlattı. Şampiyonluk için stoperlerin gol katkısı çok ama çok önemli. Bu söylediğimin ne anlama geldiğini sezon bitince anlarsınız. Herkese mutlu yıllar…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

ERMAN TOROĞLU - AŞISI TUTTU

F.Bahçe, takımı ve seyircisi Giresunspor ile Trabzonspor maçlarının etkisinde kalmıştı. İlk 10 dakika futbolcular ısınana kadar bu iş görülüyordu. Ama bildiğimiz F.Bahçe sonrasında sahaya geldi. Nasıl mı? Özellikle hücum pres yaparak...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Bu kolay iş değildir. Eğer hep beraber dikkatli hücum pres yaparsan rakibi hataya zorlarsın. Yapamazsan da rakibin araya atacağı topla kendi kalende pozisyon görürsün.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Bir de hücum pres yaparken bir özellik lazım. Nedir bu? Futbolcuların diri olması ve kondisyon olarak iyi olması lazım. Bunu yaparken hakemin de hakem olması gerekiyor. Sen pres yaparken saçma sapan düdükle oyuncuları eksiltir ise daha iyi olan adamın ekmeğini çalmış olursun. Nitekim geçtiğimiz haftalarda F.Bahçe'nin bu sorunu sıklıkla yaşadığını gördük.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Topu oynatmak isteyen o riski alan hakemler sahada iyi maç seyrettirir. Ama futbol bilgisi olmayan korkak hakemler maalesef bu tip top oynamaya çalışan takımların önünü keserler. Geçen haftalarda olduğu gibi...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

F.Bahçe sahada zaman zaman bayağı iyi iş yapıyor. Göze hoş gelen pozisyonlar üretiyor. Seyircinin de zaten istediği bu. Yani kabız futbol oynamıyor. Tabii ki böyle oyun zevk verirsiniz ama riskleri de var. Gülü seven dikenine katlanacak. Jorge Jesus F.Bahçe'ye bu aşıyı verdi, bence aşı da tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Dün gece hakem mümkün olduğu kadar oyunu oynatmaya gayret etti. Ufak tefek itme ve hareketlere düdük çalmadı. O zaman da oyunun seyir zevki arttı. Stadı doldurarak da seyirci takımına desteğini sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Zaten iyi seyirci takım psikolojik olarak sallandığında lazım. Yoksa 'takımlar iyi olduğunda seyirciler de iyiymiş.' Geçeceksiniz o işleri. Seyircilerin esas kötü sonuç alındığında ortaya çıkıp takımına sahip çıkması gerekir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

REHA KAPSAL - HEDİYE!

Fenerbahçe ligde üst üste iki mağlubiyet aldıktan sonra Hatayspor karşısında oyuncuların vereceği refleks ve alınacak bir galibiyet, ilerisi için çok önemliydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Jesus'un üçlü veya dörtlü olun formasyonları hep gündeme geldiği gibi, bunu özellikle kötü netice alınan maçlarda 'üçlü oynuyor' düşüncesini ortaya atmak ve yalnızca istenilen skorları alamamasını bu dizilişe yormak tabii ki doğru değil. Bu dinamik oyunun her zaman saha içindeki prensipleri, hücum ve savunmada en temel unsurudur. Bunu da çok doğru uygulayan bir teknik adamdır Jesus..

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Hatayspor'un ön alan presini kırmak açısından topa sahip olarak pas organizasyonuyla yeni geldiğinde Arao ile yeri geldiğinde Ferdi ile de bu şablonu çok doğru bir şekilde uyguladılar. Jesus'un üçlü veya dörtlü oynadığında bu oyun felsefesinde en temel düşüncesi, omurgada hep 9 oyuncuyla sahanın merkezinde yer alması.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Bunun nedeni yalnız hücum yapmak değil, özellikle hem pres ve topu kaptırdığı yerde karşı pres için geniş alanda oynamama, aynı zamanda da rakibin hücum geçişlerine oyun sahasının ortasını kapatarak kenarlara yönlendirmek en önemli taktik anlayışıdır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Oyunun kenarlarını da Samuel ve Ferdi ile her ne oyun anlayışı olursa olsun, bu iki oyuncuyla kullanmaktır. F.Bahçe'nin Hatayspor maçındaki gibi en büyük sıkıntısı maçların 0-0'lık bölümü...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Sarı-lacivertlilerin ilk golü attıktan sonra hep sahadaki oyun planları hem de oyuncu profilleri skoru çoğaltmak için gayet yeterli.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi!

Nitekim de yalnız ilk yarıda maçı bitirip, kaçırılan golleri atsaydı 6-2'lik bir skorla devreye girebilirlerdi. Morale ihtiyacı olan F.Bahçe'nin aldığı bu farklı galibiyet, tüm taraftarlarına ve camiasına yeni yıl hediyesi oldu.

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