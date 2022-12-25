Haberler Fenerbahçe Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe, Akyazı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, Trabzonspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonrası Türk futbolunun efsane golcülerinden Nihat Kahveci, önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 10:18
Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

Nihat Kahveci, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi mağlup ettiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi.

Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

"ÇOK İYİ OYNADI"
Maçın en iyi oyuncusu Trezeguet'ti. Çok iyi bir oyun çıkardı. Osayi'nin bulunduğu kanatta hem de iyi iş çıkardı.

Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

"BU MAÇTA EKSİK KALMAYACAKSIN"
Bu maçta eksik kalmayacaksın. Fenerbahçe neden bu kadar kırmızı kart yemeli sorgulamalı.

Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

Crespo sarısı varken onu yapmamalıydı belki ama onu görmesi gereken bir Jorge Jesus var. Çinkü sen bunu daha önce de yaşadın.

Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

Dinamo Kiev ile oynarken İsmail aynı şekilde kırmızı yemişti. Devre arasında müdahale edebilirsin.

Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

"JESUS'U ÖVÜYORUZ AMA..."
Elbet birine gelecekti bu kırmızı. Jesus'u övüyoruz ama bu konuda erken müdahale edip Batshuayi ile Crespo hemen alınabilirdi.

Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

Trabzonspor devre arasına başka çıktı.

Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

Ben bu ligde varım, kolay kolay kopmam dedi. Geçen sene Trabzonspor deplasmanına lider gidip kaybeden Fenerbahçe, o günden sonra ligden koptu ama Jesus'un bunu oyunculara unutturup oyuncuları tekrar konsantre edebileceğini düşünüyorum.

Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

"SON VURUŞLARI DÜZGÜN OLSA"
Umut Bozok, son vuruşları düzgün olsa kendi başına 3 gol atabilirdi.

Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

10 kişi kaldıktan sonra rakibine çok fazla pozisyon vermeye başladı Fenerbahçe. Bu kadar pozisyon veren bir takım değildi.

Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

"TIPKI GIROUD GİBİ"
Karşısında Trabzonspor vardı. Visca'nın dönüşü de ekstra bir motive verdi.

Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

Maxi oyunda yok ama çok güzel bir vuruşla kalitesini gösterdi.

Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

Tıpkı Fransa'daki Giroud gibi... Hak eden kazandı. Fenerbahçe bu maçtan ders almalı.

Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

"F.BAHÇE MAÇA HAZIRLANMAMIŞ"
Fenerbahçe bu maça hiç hazırlanmamış gibi. Bir oyuncu söyleyecek olursak sadece Altay derim Fenerbahçe'de onun dışında ikinci bir oyuncu yok.

Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

"JESUS İLE EN KÖTÜ MAÇ"
Maçın ilk yarısında pas trafiğini sayıyordum. 5 pas yapamadılar.

Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

Fenerbahçe'yi hiç bu kadar geriden oyun kurmaya çalıştığı bir oyun görmedim. Jorge Jesus ile en kötü maç derim.

Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

"TARAFTAR MEMNUN MU OYUNDAN"
"Pedro'nun, Crespo'nun kırmızısına nasıl hatalı diyebilirim? İki tane tertemiz sarı gördü. Buna bir çözüm bulmalı.

Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

Bir tane Fenerbahçe taraftarı bu oyundan memnun mudur?

Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

Altay'ın bu kadar uzun top oynadığını hiç görmedim.

Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

İlerde Haaland yok ki. Taraftar yenilince böyle yenilelim diyordu ama bu maç öyle bir maç değil. Durum nereye geldi. Galatasaray kazandığı an lider olacak. Lig işte böyle bir şey."

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