Nihat Kahveci'den Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Jorge Jesus..."

Nihat Kahveci, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi mağlup ettiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi.
Nihat Kahveci, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi mağlup ettiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi.
"ÇOK İYİ OYNADI"
Maçın en iyi oyuncusu Trezeguet'ti. Çok iyi bir oyun çıkardı. Osayi'nin bulunduğu kanatta hem de iyi iş çıkardı.
"BU MAÇTA EKSİK KALMAYACAKSIN"
Bu maçta eksik kalmayacaksın. Fenerbahçe neden bu kadar kırmızı kart yemeli sorgulamalı.
Crespo sarısı varken onu yapmamalıydı belki ama onu görmesi gereken bir Jorge Jesus var. Çinkü sen bunu daha önce de yaşadın.
Dinamo Kiev ile oynarken İsmail aynı şekilde kırmızı yemişti. Devre arasında müdahale edebilirsin.
"JESUS'U ÖVÜYORUZ AMA..."
Elbet birine gelecekti bu kırmızı. Jesus'u övüyoruz ama bu konuda erken müdahale edip Batshuayi ile Crespo hemen alınabilirdi.
Trabzonspor devre arasına başka çıktı.
Ben bu ligde varım, kolay kolay kopmam dedi. Geçen sene Trabzonspor deplasmanına lider gidip kaybeden Fenerbahçe, o günden sonra ligden koptu ama Jesus'un bunu oyunculara unutturup oyuncuları tekrar konsantre edebileceğini düşünüyorum.
"SON VURUŞLARI DÜZGÜN OLSA"
Umut Bozok, son vuruşları düzgün olsa kendi başına 3 gol atabilirdi.
10 kişi kaldıktan sonra rakibine çok fazla pozisyon vermeye başladı Fenerbahçe. Bu kadar pozisyon veren bir takım değildi.
"TIPKI GIROUD GİBİ"
Karşısında Trabzonspor vardı. Visca'nın dönüşü de ekstra bir motive verdi.
Maxi oyunda yok ama çok güzel bir vuruşla kalitesini gösterdi.
Tıpkı Fransa'daki Giroud gibi... Hak eden kazandı. Fenerbahçe bu maçtan ders almalı.
"F.BAHÇE MAÇA HAZIRLANMAMIŞ"
Fenerbahçe bu maça hiç hazırlanmamış gibi. Bir oyuncu söyleyecek olursak sadece Altay derim Fenerbahçe'de onun dışında ikinci bir oyuncu yok.
"JESUS İLE EN KÖTÜ MAÇ"
Maçın ilk yarısında pas trafiğini sayıyordum. 5 pas yapamadılar.
Fenerbahçe'yi hiç bu kadar geriden oyun kurmaya çalıştığı bir oyun görmedim. Jorge Jesus ile en kötü maç derim.
"TARAFTAR MEMNUN MU OYUNDAN"
"Pedro'nun, Crespo'nun kırmızısına nasıl hatalı diyebilirim? İki tane tertemiz sarı gördü. Buna bir çözüm bulmalı.
Bir tane Fenerbahçe taraftarı bu oyundan memnun mudur?
Altay'ın bu kadar uzun top oynadığını hiç görmedim.
İlerde Haaland yok ki. Taraftar yenilince böyle yenilelim diyordu ama bu maç öyle bir maç değil. Durum nereye geldi. Galatasaray kazandığı an lider olacak. Lig işte böyle bir şey."