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Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi Jorge Jesus: Hiç kimseden korkmuyoruz

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, kritik müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu. Hiç kimseden korkmadıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Rakibimizden iyi oynayıp, kazanmak istiyoruz." dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 18:03 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 18:12
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi Jorge Jesus: Hiç kimseden korkmuyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Jorge Jesus: Genellikle karşılamaya gelen taraftarlar yetişkin olurlar. Çocukları görünce şaşırdım, çok hoşuma gitti. Bu da Türk insanının futbolu ne kadar sevdiğini gösteriyor. O an hep hafızamda kalacak, sosyal medya hesabımda da paylaşım yaptım. Çok güzel bir olaydı.

Ligin son şampiyonuyla oynayacağız. Geçen sezon ligin en iyi takımıydılar, bunu şampiyon olarak gösterdiler. Her rakibe saygı duyuyoruz ancak hiç kimseden korkmuyoruz. Rakibimizden iyi oynayıp, kazanmak istiyoruz.

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