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Gustavo Henrique: Lider kalmak daha zordur

Gustavo Henrique: Lider olmak zordur ama lider kalmak daha da zordur. Amacımız pozisyonumuzu lig sonuna kadar koruyup, şampiyon olmak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Gustavo Henrique: Lider kalmak daha zordur

Savunmanın önemli ismi Gustavo Henrique, FBTV'de yayınlanan "Günün Röportajı" programına konuk oldu... Brezilyalı stoper, takım olarak her geçen gün daha geliştiklerini ifade ederek, "Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Bu sene en büyük hedefimiz lig şampiyonluğu. Lider olmak zordur ama lider kalmak daha da zordur. Amacımız pozisyonumuzu lig sonuna kadar korumak" dedi... Sakatlığını tamamen atlattığını belirten Gustavo, "Şu anda kendimi yüzde 100 hazır hissediyorum. Takımım için savaşmaya eskisi kadar motive bir şekilde hazırım" ifadelerini kullandı... Hazırlıkların çok iyi gittiğini de kaydeden tecrübeli savunmacı, "Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız. Umarım lig tekrar başladığında kaldığımız yerden devam eder ve aynı güçlü görüntüyü tekrar sergileyebiliriz" şeklinde konuştu.

SAVUNMA FORVETTEN BAŞLIYOR
"Savunmanın başarısı hocamızın çalışma metodolojisinde gizli. Ona göre savunma öndeki iki forvetten başlıyor. Öndeki arkadaşlarınız savunmaya yardım ettiği zaman bizim de işimiz çok daha kolay oluyor... Umarım daha çok gol atarım ama önceliğim takımın gol yememesi. Çünkü mutlaka gol buluyoruz. Eğer biz takıma gol yedirmezsek galibiyete yaklaşmış oluyoruz."

"UEFA'da zor bir gruptaydık. Özellikle Rennes'e karşı zorlu maçlar yaptık. Fakat bizim için rakip kim olursa olsun her maçımızı kazanmak için oynarız. Hedefimiz gruptan çıkmaktı, başardık. Önümüzdeki turlarda aynı başarıyı devam ettirmek istiyoruz... Dünya Kupası'nda bir Brezilyalı olarak Arjantin'in kazanmasındansa, Fransa'yı tercih ederim."

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