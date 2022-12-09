Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Nagalo'da flaş gelişme! İşte Fenerbahçe'den istedikleri rakam

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Nagalo'da flaş gelişme! İşte Fenerbahçe'den istedikleri rakam

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya devre arasında kadrosuna yapacağı stoper transferine yoğunlaşmış durumda. Listedeki isimlerden birisi de Adamo Nagalo. 20 yaşındaki futbolcu için istenen rakam ise oldukça göze çarptı. İşte haberin ayrıntıları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Nagaol'da flaş gelişme! İşte F.Bahçe'den istedikleri rakam

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Nagaol'da flaş gelişme! İşte F.Bahçe'den istedikleri rakam

Sarı lacivertliler devre arasında kadrosuna yapacağı stoper transferine yoğunlaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Nagaol'da flaş gelişme! İşte F.Bahçe'den istedikleri rakam

Listedeki isimlerden birisi de Adamo Nagalo.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Nagaol'da flaş gelişme! İşte F.Bahçe'den istedikleri rakam

20 yaşındaki futbolcu için istenen rakam ise dikkat çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Nagaol'da flaş gelişme! İşte F.Bahçe'den istedikleri rakam

Takvim'in haberine göre; Danimarka'nın Nordsjaelland takımı Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu Adamo Nagalo için 6 milyon Euro istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Nagaol'da flaş gelişme! İşte F.Bahçe'den istedikleri rakam

Danimarka kulübü, yaz transfer dönemindeki rakamın altına düşmedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Nagaol'da flaş gelişme! İşte F.Bahçe'den istedikleri rakam

Fenerbahçe'nin transferden vazgeçtiği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Nagaol'da flaş gelişme! İşte F.Bahçe'den istedikleri rakam

Bu arada oyuncunun peşinde ise önemli kulüpler var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Nagaol'da flaş gelişme! İşte F.Bahçe'den istedikleri rakam

O kulüplerden birisinin de Premier Lig ekibi Brighton olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Nagaol'da flaş gelişme! İşte F.Bahçe'den istedikleri rakam

Nagalo'nun güncel piyasa değeri 1 milyon Euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Nagaol'da flaş gelişme! İşte F.Bahçe'den istedikleri rakam

Oyuncu 2021 yılında Nordsjaelland A Takımı'na yükselmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Nagaol'da flaş gelişme! İşte F.Bahçe'den istedikleri rakam

Bu sezon 16 maça çıkan futbolcu 1 gol 2 asist üretti.

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