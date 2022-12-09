FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Nagalo'da flaş gelişme! İşte Fenerbahçe'den istedikleri rakam

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertliler devre arasında kadrosuna yapacağı stoper transferine yoğunlaştı.
Listedeki isimlerden birisi de Adamo Nagalo.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertliler devre arasında kadrosuna yapacağı stoper transferine yoğunlaştı.
Listedeki isimlerden birisi de Adamo Nagalo.
20 yaşındaki futbolcu için istenen rakam ise dikkat çekti.
Takvim'in haberine göre; Danimarka'nın Nordsjaelland takımı Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu Adamo Nagalo için 6 milyon Euro istedi.
Danimarka kulübü, yaz transfer dönemindeki rakamın altına düşmedi.
Fenerbahçe'nin transferden vazgeçtiği ifade ediliyor.
Bu arada oyuncunun peşinde ise önemli kulüpler var.
O kulüplerden birisinin de Premier Lig ekibi Brighton olduğu öğrenildi.
Nagalo'nun güncel piyasa değeri 1 milyon Euro.
Oyuncu 2021 yılında Nordsjaelland A Takımı'na yükselmişti.
Bu sezon 16 maça çıkan futbolcu 1 gol 2 asist üretti.
Nagalo Burkina Faso Milli Takımı'nda hiç forma giymedi.
Sağ ayaklı stoper hem sağ hem de sol stoperde görev yapabiliyor.