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Fenerbahçe'den Hull City'e bir transfer daha!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında başlayacak kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerinden Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan ve Dimitrios Pelkas gibi isimleri transfer eden Hull City'nin, Fenerbahçe'den bir oyuncuyu daha gündemine aldığı iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 16:10 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 16:24
Fenerbahçe'den Hull City'e bir transfer daha!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Hull City'e bir transfer daha!

Başta stoper olmak üzere birkaç bölgeye takviye yapması beklenen sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den Hull City'e bir transfer daha!

Kanarya'da kimlerin ayrılacağı merak konusu olurken, geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe'den transferler yapan Hull City'den flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe'den Hull City'e bir transfer daha!

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ı bonservisiyle transfer eden, Dimitrios Pelkas'ı ise kiralık olarak kadrosuna katan İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilerin tecrübeli ismini gözüne kestirdi.

Fenerbahçe'den Hull City'e bir transfer daha!

HULL CITY'DEN SERDAR DURSUN'A KANCA

Akşam'ın haberine göre; Almanya'ya dönüş planları yapan Serdar Dursun'a Hull City talip oldu.

Fenerbahçe'den Hull City'e bir transfer daha!

Fenerbahçe'den yaptığı transferlerle dikkat çeken Hull City'nin deneyimli golcü için nabız yokladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den Hull City'e bir transfer daha!

Hull City geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den yaptığı transferler ile büyük yankı uyandırmıştı.

Fenerbahçe'den Hull City'e bir transfer daha!

Gol noktasında sıkıntı yaşayan Hull City bu boşluğu Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun'u radarına aldı.

Fenerbahçe'den Hull City'e bir transfer daha!

HULL CITY TRANSFERLERDEN MEMNUN

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den yaptığı transferler ile büyük yankı uyandıran Hull City gelen transfer tekliflerinden ötürü memnun.

Fenerbahçe'den Hull City'e bir transfer daha!

KARİYERİNDE İLK KEZ İNGİLTERE'DE FORMA GİYECEK

Transferin gerçekleşmesi durumunda Serdar Dursun kariyerinde ilk kez İngiltere'de forma giyecek.

Fenerbahçe'den Hull City'e bir transfer daha!

31 yaşındaki golcü daha önce Almanya ve Türkiye'de top koşturmuştu.

Fenerbahçe'den Hull City'e bir transfer daha!

Serdar Dursun'un adı başta Schalke 04 olmak üzere birçok Alman kulübüyle anılıyor.

Fenerbahçe'den Hull City'e bir transfer daha!

Geçtiğimiz sezon Darmstadt 98'den Fenerbahçe transfer olan Serdar Dursun, 2021/2022 sezonunda 35 maçta görev almış ve 15 gol-4 asistlik bir performans sergilemişti.

Fenerbahçe'den Hull City'e bir transfer daha!

Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte forma şansı bulmakta zorlanan 31 yaşındaki santrfor, süre aldığı 12 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Fenerbahçe'den Hull City'e bir transfer daha!

Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ederken, 1 yıl da opsiyonu bulunuyor. Deneyimli forvetin güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon Euro.

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