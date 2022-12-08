Fenerbahçe'den Hull City'e bir transfer daha!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Başta stoper olmak üzere birkaç bölgeye takviye yapması beklenen sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor.
Kanarya'da kimlerin ayrılacağı merak konusu olurken, geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe'den transferler yapan Hull City'den flaş bir hamle geldi.
Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ı bonservisiyle transfer eden, Dimitrios Pelkas'ı ise kiralık olarak kadrosuna katan İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilerin tecrübeli ismini gözüne kestirdi.
HULL CITY'DEN SERDAR DURSUN'A KANCA
Akşam'ın haberine göre; Almanya'ya dönüş planları yapan Serdar Dursun'a Hull City talip oldu.
Fenerbahçe'den yaptığı transferlerle dikkat çeken Hull City'nin deneyimli golcü için nabız yokladığı iddia edildi.
Hull City geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den yaptığı transferler ile büyük yankı uyandırmıştı.
Gol noktasında sıkıntı yaşayan Hull City bu boşluğu Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun'u radarına aldı.
HULL CITY TRANSFERLERDEN MEMNUN
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den yaptığı transferler ile büyük yankı uyandıran Hull City gelen transfer tekliflerinden ötürü memnun.
KARİYERİNDE İLK KEZ İNGİLTERE'DE FORMA GİYECEK
Transferin gerçekleşmesi durumunda Serdar Dursun kariyerinde ilk kez İngiltere'de forma giyecek.
31 yaşındaki golcü daha önce Almanya ve Türkiye'de top koşturmuştu.
Serdar Dursun'un adı başta Schalke 04 olmak üzere birçok Alman kulübüyle anılıyor.
Geçtiğimiz sezon Darmstadt 98'den Fenerbahçe transfer olan Serdar Dursun, 2021/2022 sezonunda 35 maçta görev almış ve 15 gol-4 asistlik bir performans sergilemişti.
Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte forma şansı bulmakta zorlanan 31 yaşındaki santrfor, süre aldığı 12 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti.
Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ederken, 1 yıl da opsiyonu bulunuyor. Deneyimli forvetin güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon Euro.