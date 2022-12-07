Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerin gözdesi Joel Waterman'a Adana Demirspor kancası!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerin gözdesi Joel Waterman'a Adana Demirspor kancası!

Fenerbahçe'nin stoper bölgesi için adaylarından biri olan CF Montreal'in 26 yaşındaki defans oyuncusu Joel Waterman. Ancak, Kanarya'ya Kanadalı oyuncudan kötü haber geldi. Dünya Kupası'nda Kanada'nın kadrosunda bulunan Waterman için Süper Lig ekibi Adana Demirspor devreye girdi. İşte haberin detayları... (Fb spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 10:39
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerin gözdesi Joel Waterman'a Adana Demirspor kancası!

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına ligde 9 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak girdi. Kanarya, 29 puanla Süper Lig'de lider.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerin gözdesi Joel Waterman'a Adana Demirspor kancası!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı- lacivertliler, ara nedeniyle çalışmalarına Antalya'da devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerin gözdesi Joel Waterman'a Adana Demirspor kancası!

Fenerbahçe, yönetimi, ocak transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerin gözdesi Joel Waterman'a Adana Demirspor kancası!

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, stoper bölgesine öncelik verilmesini istemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerin gözdesi Joel Waterman'a Adana Demirspor kancası!

Fenerbahçe yönetimi bu bölgeye ağırlık verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerin gözdesi Joel Waterman'a Adana Demirspor kancası!

Bu kapsamda sarı-lacivertliler stoper bölgesi için adaylarını belirledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerin gözdesi Joel Waterman'a Adana Demirspor kancası!

Adana temsilcisi, geçtiğimiz günlerde Ukraynalı stoper Rakitsky'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerin gözdesi Joel Waterman'a Adana Demirspor kancası!

Kanada'nın Dünya Kupası kadrosunda bulunan 1.88'lik stoper Joel Waterman için Adana ekibinin girişimlere başladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerin gözdesi Joel Waterman'a Adana Demirspor kancası!

Waterman'ın CF Montreal ile sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerin gözdesi Joel Waterman'a Adana Demirspor kancası!

Kanadalı oyuncunun piyasa değeri 2 milyon euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerin gözdesi Joel Waterman'a Adana Demirspor kancası!

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Montreal ile 33 maçta forma giyerken, 3 gol 2 asistlik performans gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerin gözdesi Joel Waterman'a Adana Demirspor kancası!

Waterman, Kanada Milli Takım ile 2 karşılaşmaya çıktı.

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