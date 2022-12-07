FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerin gözdesi Joel Waterman'a Adana Demirspor kancası!

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına ligde 9 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak girdi. Kanarya, 29 puanla Süper Lig'de lider.
Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına ligde 9 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak girdi. Kanarya, 29 puanla Süper Lig'de lider.
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı- lacivertliler, ara nedeniyle çalışmalarına Antalya'da devam ediyor.
Fenerbahçe, yönetimi, ocak transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, stoper bölgesine öncelik verilmesini istemişti.
Fenerbahçe yönetimi bu bölgeye ağırlık verdi.
Bu kapsamda sarı-lacivertliler stoper bölgesi için adaylarını belirledi.
Kanarya'da bu bölge için adaylardan biri MLS ekibi CF Montreal'de forma giyen 26 yaşındaki defans oyuncusu Joel Waterman.
Ancak Kanadalı oyuncu için Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Sarı-Laciveretlilerin kadrosuna katmak istediğİ Waterman için Süper Lig ekibi Adana Demirspor devreye girdi.
Adana temsilcisi, geçtiğimiz günlerde Ukraynalı stoper Rakitsky'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.
Kanada'nın Dünya Kupası kadrosunda bulunan 1.88'lik stoper Joel Waterman için Adana ekibinin girişimlere başladığı öğrenildi.
Waterman'ın CF Montreal ile sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek.
Kanadalı oyuncunun piyasa değeri 2 milyon euro.
26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Montreal ile 33 maçta forma giyerken, 3 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Waterman, Kanada Milli Takım ile 2 karşılaşmaya çıktı.