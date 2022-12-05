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Fenerbahçe'nin Samet Akaydın teklifi ortaya çıktı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Samet Akaydın ısrarı devam ediyor. Devre arasında mutlak bir stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'un 28 yaşındaki savunmacısını gündeme aldı. Yönetim, listenin başına aldığı başarılı futbolcu için Akdeniz ekibine teklifini yaptı. İşte o rakam ve transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 09:19
Fenerbahçe'nin Samet Akaydın teklifi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de stoper mevkisi hala dolmadı.

Fenerbahçe'nin Samet Akaydın teklifi ortaya çıktı!

Jorge Jesus'un takviye istediği bölge için yerli yabancı birçok adaya gidildi.

Fenerbahçe'nin Samet Akaydın teklifi ortaya çıktı!

Yabancı kontenjanı hakkını hücum hattında kullanmayı amaçlayan Kanarya'da savunma bölgesi için yerli takviyesi ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe'nin Samet Akaydın teklifi ortaya çıktı!

Bir süredir çalışmalarda bulunan Fenerbahçe'nin stoperdeki ilk hedefi de ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Samet Akaydın teklifi ortaya çıktı!

Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Samet Akaydın, listenin başında bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Samet Akaydın teklifi ortaya çıktı!

Kanarya savunma bölgesindeki sayısal eksikliği Samet Akaydın'ı alarak kapatmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin Samet Akaydın teklifi ortaya çıktı!

İlk hedef olarak düşünülen başarılı oyuncu için Adana Demirspor'a resmi teklif yapıldı.

Fenerbahçe'nin Samet Akaydın teklifi ortaya çıktı!

28 yaşındaki savunma oyuncusu için Akdeniz temsilcisine 1.7 milyon euro'luk bir teklif götürüldü.

Fenerbahçe'nin Samet Akaydın teklifi ortaya çıktı!

Adana Demirspor kulübünün idarecileri takas tekliflerini kabul etmedikleri için rakamın biraz daha yükseltilmesini istiyorlar.

Fenerbahçe'nin Samet Akaydın teklifi ortaya çıktı!

Adana Demir'in hocası Vincenzo Montella "Umarım Samet kış transferinde bizden gitmez" diyerek ilk sinyali vermişti.

Fenerbahçe'nin Samet Akaydın teklifi ortaya çıktı!

Bu sezon Akdeniz ekibinde 13 maça çıkan Samet Akaydın 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin Samet Akaydın teklifi ortaya çıktı!

Türkiye A Milli Takımı'nda 1 karşılaşmada görev aldı.

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