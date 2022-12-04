Haberler Fenerbahçe Tolunay Kafkas'tan Fenerabahçe itirafı! "Anlaşmıştım"

Tolunay Kafkas'tan Fenerabahçe itirafı! "Anlaşmıştım"

Son dakika spor haberi: Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas önemli açıklamalarda bulundu. Futbolculuk kariyeriyle ilgili konuşan Kafkas, Fenerbahçe için Ali Şen ile anlaştığını ancak transferin gerçekleşmediğini belirten Tolunay Kafkas, "Fenerbahçe'de tabii ki oynardım. O dönem çıkan haberler doğru. O dönemin başkanı Ali Şen ile biz anlaştık. Ama bu transferi çeviren Ünal Karaman'dır. Benim için bir ağabeydi her zaman. O dönem ya ben satılacaktım ya da Küçük Orhan satılacaktı. Ben kaldım, Orhan Beşiktaş'a gitti." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 16:03
Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe itirafı! "Başkanla anlaşmıştım"

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray, Fenerbahçe ve milli takım ile ilgili NTV'ye konuştu.

Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe itirafı! "Başkanla anlaşmıştım"

Şu anda geçmişe oranla daha sakin biri olduğunu söyleyen Kafkas, "Öfke çok enteresan bir duygu. Çok yüksekte tutarsanız saldırgan, alçakta tutarsanız korkak olursunuz ama orta seviyede tutarsanız cesaretinizi artırır.

Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe itirafı! "Başkanla anlaşmıştım"

Hatalar yaptım ama bunu pişirip pişirip önüme getiriyorlar.

Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe itirafı! "Başkanla anlaşmıştım"

15 seneki Tolunay ile şimdiki aynı değil. Şimdi olgunlaşan bir Tolunay var." dedi.

Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe itirafı! "Başkanla anlaşmıştım"

Trabzonspor'a transfer olduğu dönemden bahseden deneyimli çalıştırıcı, "Ünal Karaman transfer olduğum dönem Trabzonspor'a gitmem için büyük bir destek vardı.

Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe itirafı! "Başkanla anlaşmıştım"

Biz de başka takıma bakmadık ve Trabzonspor'a gitmek istedik ve Trabzonsporlu olduk. İnsan kazandıkça özgüveni artar.

Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe itirafı! "Başkanla anlaşmıştım"

Trabzonspor'da bizim olduğumuz dönem şampiyonluk dışında bu takım her şeyi yaptı. Özgüvenimiz tavan yapmıştı." ifadelerini kullandı.

Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe itirafı! "Başkanla anlaşmıştım"

Fenerbahçe için Ali Şen ile anlaştığını ancak transferin gerçekleşmediğini belirten Tolunay Kafkas, "Fenerbahçe'de tabii ki oynardım. O dönem çıkan haberler doğru.

Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe itirafı! "Başkanla anlaşmıştım"

O dönemin başkanı Ali Şen ile biz anlaştık. Ama bu transferi çeviren Ünal Karaman'dır.

Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe itirafı! "Başkanla anlaşmıştım"

Benim için bir ağabeydi her zaman. O dönem ya ben satılacaktım ya da Küçük Orhan satılacaktı. Ben kaldım, Orhan Beşiktaş'a gitti." ifadelerini kullandı.

Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe itirafı! "Başkanla anlaşmıştım"

Sizce Ümit Milli Takım Teknik Direktörü olarak başarılı mısınız? sorusuna Tolunay Kafkas şu ifadelerle yanıt verdi: "Evet! Ümit Milli takım zamanında 18 tane oyuncuyu yukarı verdik.

Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe itirafı! "Başkanla anlaşmıştım"

Genç milli takımlarda U17 Takımı 2 kere Avrupa Şampiyonası'na 1 kere Dünya Şampiyonası'na katıldı.

Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe itirafı! "Başkanla anlaşmıştım"

U19 takımı Avrupa Şampiyonası'na katıldı. U23 Takımı İslam Oyunları'nda altın madalya aldı. Bizim referansımız oyunculardır.

Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe itirafı! "Başkanla anlaşmıştım"

Tolunay Kafkas ile ilgili bir bilgi almak istiyorsanız beni oyunculara sormalısınız. Ne yaptığımı, onları nasıl geliştirdiğimi öğrenebilirsiniz."

Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe itirafı! "Başkanla anlaşmıştım"

Tecrübeli çalıştırıcı Galatasaray ile ilgili ise, "Annem koyu bir Galatasaraylıydı ama çocukluk aşkım Galatasaray değildi." ifadelerini kullandı.

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