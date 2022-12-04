FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milan'dan İsmail Yüksek hamlesi!

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasına lider girmeyi başaran Fenerbahçe'de bazı futbolcular ön plana çıktı.
Fenerbahçe'de Jesus'la birlikte bambaşka bir çehreye bürünen İsmail Yüksek için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.
Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasına lider girmeyi başaran Fenerbahçe'de bazı futbolcular ön plana çıktı.
Fenerbahçe'de Jesus'la birlikte bambaşka bir çehreye bürünen İsmail Yüksek için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.
Ismael Bennacer'i 40 milyon Euro'ya satacak olan Milan, oyuncunun yerini İsmail Yüksek'le dolduracak.
Takvim'in derlediği habere göre; İtalyan medyası Milan'ın niyetinin son derece ciddi olduğunu ifade ediyor.
Milan'ın teklifini resmiyete dökmesi halinde transferin gerçekleşme ihtimali son derece yüksek.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan İsmail Yüksek 1 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.
Bu sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, ocak ayında oyuncu kaybetmek istemese de Milan'dan gelecek cazip teklife 'Hayır' demeyeceği iddialar arasında.
23 yaşında ve 1.83 boyunda olan İsmail Yüksek, bu sezon gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmeyi başardı.
İsmail maçlarda şans bulmaya da başlamıştı.
İsmail Yüksek ön libero ile birlikte merkez orta sahada da forma giyebililyor.
İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 4.8 milyon Euro.
Bu rakam sezon başında yalnızca 350 bin Euro'ydu.
İsmail'in 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Oyuncu geçtiğimiz sezonu Bursaspor'da kiralık olarak geçirmişti.