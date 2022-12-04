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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milan'dan İsmail Yüksek hamlesi!

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasına lider girmeyi başaran Fenerbahçe'de bazı futbolcular performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sarı lacivertlilerde bu anlamda sezon başından beri parlayan isimlerden birisi de İsmail Yüksek oldu. Son olarak genç yetenek, İtalya Serie A devi Milan'ı peşine taktı. İtalyan ekibinin gözden çıkardığı rakam ise gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milan'dan İsmail Yüksek hamlesi!

Ismael Bennacer'i 40 milyon Euro'ya satacak olan Milan, oyuncunun yerini İsmail Yüksek'le dolduracak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milan'dan İsmail Yüksek hamlesi!

Takvim'in derlediği habere göre; İtalyan medyası Milan'ın niyetinin son derece ciddi olduğunu ifade ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milan'dan İsmail Yüksek hamlesi!

Milan'ın teklifini resmiyete dökmesi halinde transferin gerçekleşme ihtimali son derece yüksek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milan'dan İsmail Yüksek hamlesi!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan İsmail Yüksek 1 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milan'dan İsmail Yüksek hamlesi!

Bu sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, ocak ayında oyuncu kaybetmek istemese de Milan'dan gelecek cazip teklife 'Hayır' demeyeceği iddialar arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milan'dan İsmail Yüksek hamlesi!

23 yaşında ve 1.83 boyunda olan İsmail Yüksek, bu sezon gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmeyi başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milan'dan İsmail Yüksek hamlesi!

İsmail maçlarda şans bulmaya da başlamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milan'dan İsmail Yüksek hamlesi!

İsmail Yüksek ön libero ile birlikte merkez orta sahada da forma giyebililyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Milan'dan İsmail Yüksek hamlesi!

İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 4.8 milyon Euro.

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