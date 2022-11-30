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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan altyapıya takviye: Nurkhan Samatbekov!

Fenerbahçe, son dönemde altyapıya yaptığı genç yeteneklerle adından söz ettiriyor. Sarı-lavivertliler, son olarak Kırgız oyuncuyu bünyesine kazandırdı. İşte haberin detayları... (Fb spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 17:06 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 17:06
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan altyapıya takviye: Nurkhan Samatbekov!

Fenerbahçe, son dönemlerde altyapıya yaptığı transferlerle dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan altyapıya takviye: Nurkhan Samatbekov!

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Jeonbuk Hyundai Motors takımından 2006 doğumlu Güney Koreli kaleci Paris Young Lee'yi transfer etmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan altyapıya takviye: Nurkhan Samatbekov!

Kanarya, bu sefer fiziğiyle dikkat çeken 13 yaşındaki Kırgız futbolcu Nurkhan Samatbekov'u kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan altyapıya takviye: Nurkhan Samatbekov!

6 AY ÖNCE GELDİ

Fenerbahçe, U15 takımına 6 ay önce 2009 doğumlu Nurkhan Samatbekov'u transfer ettiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan altyapıya takviye: Nurkhan Samatbekov!

13 yaşındaki Kırgız futbolcu, fiziğiyle görenleri hayran bıraktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan altyapıya takviye: Nurkhan Samatbekov!

Sarı-Lacivertliler genç futbolcuyu Türkiye'ye getirerek takımla antrenmanlara çıkarmaya başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan altyapıya takviye: Nurkhan Samatbekov!

Fenerbahçe, 13 yaşındaki oyuncunun lisansı çıkarılana kadar U15 takımında forma verecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan altyapıya takviye: Nurkhan Samatbekov!

Kırgızistanlı oyuncunun lisansı çıkarıldıktan sonra A Takımla antrenmanlara katılması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan altyapıya takviye: Nurkhan Samatbekov!

NURKHAN SAMATBEKOV KİMDİR?

Nurkhan Samatbekov, 2009 yılında Kırgizistan'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan altyapıya takviye: Nurkhan Samatbekov!

13 yaşında futbolcu sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan altyapıya takviye: Nurkhan Samatbekov!

Samatbekov kanat pozisyonunda görev alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan altyapıya takviye: Nurkhan Samatbekov!

Fenerbahçe'de altyapıya transferlerin devam etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan altyapıya takviye: Nurkhan Samatbekov!

Kırgız oyuncu potansiyeliyle dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan altyapıya takviye: Nurkhan Samatbekov!

Sarı-lacivertliler, daha öncesinde İsak Vural gibi altyapıya önemli takviyeler yapmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan altyapıya takviye: Nurkhan Samatbekov!

İşte Samatbekov'un Instagram paylaşımı.

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