FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan altyapıya takviye: Nurkhan Samatbekov!

Fenerbahçe, son dönemlerde altyapıya yaptığı transferlerle dikkat çekiyor.
Fenerbahçe, son dönemlerde altyapıya yaptığı transferlerle dikkat çekiyor.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Jeonbuk Hyundai Motors takımından 2006 doğumlu Güney Koreli kaleci Paris Young Lee'yi transfer etmişti.
Kanarya, bu sefer fiziğiyle dikkat çeken 13 yaşındaki Kırgız futbolcu Nurkhan Samatbekov'u kadrosuna kattı.
6 AY ÖNCE GELDİ
Fenerbahçe, U15 takımına 6 ay önce 2009 doğumlu Nurkhan Samatbekov'u transfer ettiği ortaya çıktı.
13 yaşındaki Kırgız futbolcu, fiziğiyle görenleri hayran bıraktı.
Sarı-Lacivertliler genç futbolcuyu Türkiye'ye getirerek takımla antrenmanlara çıkarmaya başladı.
Fenerbahçe, 13 yaşındaki oyuncunun lisansı çıkarılana kadar U15 takımında forma verecek.
Kırgızistanlı oyuncunun lisansı çıkarıldıktan sonra A Takımla antrenmanlara katılması bekleniyor.
NURKHAN SAMATBEKOV KİMDİR?
Nurkhan Samatbekov, 2009 yılında Kırgizistan'da dünyaya geldi.
13 yaşında futbolcu sağ ayağını kullanıyor.
Samatbekov kanat pozisyonunda görev alıyor.
Fenerbahçe'de altyapıya transferlerin devam etmesi bekleniyor.
Kırgız oyuncu potansiyeliyle dikkat çekiyor.
Sarı-lacivertliler, daha öncesinde İsak Vural gibi altyapıya önemli takviyeler yapmıştı.
İşte Samatbekov'un Instagram paylaşımı.