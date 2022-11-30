FENERBAHÇE HABERLERİ - Sadettin Saran'dan başkanlık açıklaması! "Koşa koşa değil..."

Jorge Jesus yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına lider girdi.
Jorge Jesus yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına lider girdi.
Sarı-lacivertlilerin potansiyel başkan adaylarından Sadettin Saran, kulübün hem basketbol hem de futbol takımındaki son durumu değerlendirdi.
Fenerbahçeli iş insanı Sadettin Saran sarı-lacivertlilerin bu sezon hem futbolda hem de basketbolda izleyenlere keyif verdiğini belirtirken kulübe desteğe her zaman hazır olduğunu söyledi.
Hürriyet'e konuşan Saran, Fenerbahçe'nin son durumu ve başkanlıkla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:
Hem futbolda hem de erkek basketbolda iki hocamız da çok iyi.
Fenerbahçe hoca anlamında bu yıl hedefi tam 12'den vurdu.
İnşallah futbolda şampiyon oluruz, EuroLeague'de de final-four oynarız.
İki takım da çok başarılı ve iyi oyuncular transfer edildi. İki kulvarda da oynanan oyun keyif veriyor.
Basketbolda geçen seneye göre daha az bütçesine rağmen iyi bir takım kuruldu, çok iyi oynuyorlar, inşallah final-four'a gideceğiz.
Futbol takımında büyük bir istek var, çok güzel bir uyum yakalandı.
Şampiyon olacak takım 90. dakikada da gol arar, gol atar. Hepsi bu sene yaşanıyor.
"BAŞKAN OLMAK BENiM HAYALiM"
Fenerbahçe şu anda şampiyonluğa gidiyor, başkanlık meselesini konuşmak yanlış olur.
Fenerbahçe başkanlığı benim hayalim. İhtiyaç varsa da koşa koşa değil sprint ata ata gideriz.