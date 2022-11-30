Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Sadettin Saran'dan başkanlık açıklaması! "Koşa koşa değil..."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sadettin Saran'dan başkanlık açıklaması! "Koşa koşa değil..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçeli iş insanı Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin hem basketbol hem de futbol takımını değerlendirdi. Başkanlık konusuna da değinen Saran, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 10:43
FENERBAHÇE HABERLERİ - Sadettin Saran'dan başkanlık açıklaması! "Koşa koşa değil..."

Jorge Jesus yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına lider girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sadettin Saran'dan başkanlık açıklaması! "Koşa koşa değil..."

Sarı-lacivertlilerin potansiyel başkan adaylarından Sadettin Saran, kulübün hem basketbol hem de futbol takımındaki son durumu değerlendirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sadettin Saran'dan başkanlık açıklaması! "Koşa koşa değil..."

Fenerbahçeli iş insanı Sadettin Saran sarı-lacivertlilerin bu sezon hem futbolda hem de basketbolda izleyenlere keyif verdiğini belirtirken kulübe desteğe her zaman hazır olduğunu söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sadettin Saran'dan başkanlık açıklaması! "Koşa koşa değil..."

Hürriyet'e konuşan Saran, Fenerbahçe'nin son durumu ve başkanlıkla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sadettin Saran'dan başkanlık açıklaması! "Koşa koşa değil..."

Hem futbolda hem de erkek basketbolda iki hocamız da çok iyi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sadettin Saran'dan başkanlık açıklaması! "Koşa koşa değil..."

Fenerbahçe hoca anlamında bu yıl hedefi tam 12'den vurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sadettin Saran'dan başkanlık açıklaması! "Koşa koşa değil..."

İnşallah futbolda şampiyon oluruz, EuroLeague'de de final-four oynarız.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sadettin Saran'dan başkanlık açıklaması! "Koşa koşa değil..."

İki takım da çok başarılı ve iyi oyuncular transfer edildi. İki kulvarda da oynanan oyun keyif veriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sadettin Saran'dan başkanlık açıklaması! "Koşa koşa değil..."

Basketbolda geçen seneye göre daha az bütçesine rağmen iyi bir takım kuruldu, çok iyi oynuyorlar, inşallah final-four'a gideceğiz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sadettin Saran'dan başkanlık açıklaması! "Koşa koşa değil..."

Futbol takımında büyük bir istek var, çok güzel bir uyum yakalandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sadettin Saran'dan başkanlık açıklaması! "Koşa koşa değil..."

Şampiyon olacak takım 90. dakikada da gol arar, gol atar. Hepsi bu sene yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sadettin Saran'dan başkanlık açıklaması! "Koşa koşa değil..."

"BAŞKAN OLMAK BENiM HAYALiM"

Fenerbahçe şu anda şampiyonluğa gidiyor, başkanlık meselesini konuşmak yanlış olur.

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