Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Ozan Suncak transferi resmileşti

Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Ozan Suncak transferi resmileşti

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Kanarya takıma genç oyuncu transferi yapmaya da devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Almanya'da son olarak SSV Reutlingen'de forma giyen ve genç milli takımımızda oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı transfer etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 09:52
Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Ozan Suncak transferi resmileşti

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı.

Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Ozan Suncak transferi resmileşti

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, lige verilen arayı lider kapatmıştı.

Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Ozan Suncak transferi resmileşti

Kanarya, şu ana kadar Süper Lig'de 29 puan topladı.

Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Ozan Suncak transferi resmileşti

Fenerbahçe, 13 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.

Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Ozan Suncak transferi resmileşti

Fenerbahçe şampiyonluğa giden yolda tüm detaylara dikkat ediyor.

Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Ozan Suncak transferi resmileşti

Teknik direktör Jorge Jesus da bu kapsamda dikkati savunmaya çekti.

Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Ozan Suncak transferi resmileşti

Portekizli teknik adam stopere bir takviye yapmak istediğini söylerken, oyuncu arayışları da sürüyor.

Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Ozan Suncak transferi resmileşti

Kanarya bir yandan da takıma genç oyuncu transferi yapmaya da devam ediyor.

Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Ozan Suncak transferi resmileşti

Altyapıya oyuncu transferlerine devam eden Fenerbahçe, Tiago Çukur'dan sonra orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı da kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Ozan Suncak transferi resmileşti

Genç oyuncu İstanbul'a gelerek Sarı-Lacivertlilerle sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Ozan Suncak transferi resmileşti

Sarı-lacivertliler, Almanya'da son olarak SSV Reutlingen'de forma giyen ve genç milli takımımızda oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı transfer etti.

Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Ozan Suncak transferi resmileşti

OZAN SUNCAK KİMDİR?

Almanya'da Stuttgart altyapısında yetişen ve Reutlingen U19'da forma giyen, aynı zamanda genç milli takımımızda da oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak, 31 Temmuz 2004 yılında dünyaya geldi.

Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Ozan Suncak transferi resmileşti

Genç oyuncu merkez orta saha oalrak görev yapmaktadır.

Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Ozan Suncak transferi resmileşti

Ajansspor'un haberine göre futbol kariyerine Stuttgart altyapısında başlayan genç oyuncu son olarak Reutlingen U19 takımının formasını giydi.

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