Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Ozan Suncak transferi resmileşti

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı.
Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı.
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, lige verilen arayı lider kapatmıştı.
Kanarya, şu ana kadar Süper Lig'de 29 puan topladı.
Fenerbahçe, 13 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.
Fenerbahçe şampiyonluğa giden yolda tüm detaylara dikkat ediyor.
Teknik direktör Jorge Jesus da bu kapsamda dikkati savunmaya çekti.
Portekizli teknik adam stopere bir takviye yapmak istediğini söylerken, oyuncu arayışları da sürüyor.
Kanarya bir yandan da takıma genç oyuncu transferi yapmaya da devam ediyor.
Altyapıya oyuncu transferlerine devam eden Fenerbahçe, Tiago Çukur'dan sonra orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı da kadrosuna kattı.
Genç oyuncu İstanbul'a gelerek Sarı-Lacivertlilerle sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, Almanya'da son olarak SSV Reutlingen'de forma giyen ve genç milli takımımızda oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı transfer etti.
OZAN SUNCAK KİMDİR?
Almanya'da Stuttgart altyapısında yetişen ve Reutlingen U19'da forma giyen, aynı zamanda genç milli takımımızda da oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak, 31 Temmuz 2004 yılında dünyaya geldi.
Genç oyuncu merkez orta saha oalrak görev yapmaktadır.
Ajansspor'un haberine göre futbol kariyerine Stuttgart altyapısında başlayan genç oyuncu son olarak Reutlingen U19 takımının formasını giydi.