Titret Avrupa’yı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Fransa'nın Monaco ekibiyle karşılaşacak. Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Sezona Avrupa'da etkili bir başlangıç yapan sarı- lacivertliler, geride kalan 8 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 7 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Monaco ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Öte yandan başantrenör Dimitris Itoudis, koltuğu korumak ve yükselişi sürdürmek için gereken mücadeleyi göstereceklerini dile getirdi; "Oyuncuarımıza güveniyoruz" dedi.

BİLETLER SATIŞTA

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde 2 Aralık Cuma günü 20.45'te Real Madrid ile Ülker Spor Salonu'nda oynayacağı maçın biletleri de dün satışa çıktı. passo.com.tr üzerinden kongre ve divan kurulu üyeleri için satışa çıkan biletler bugün genel satışa sunulacak. Bilet 150 TL ile 3 bin TL arasında.

MOTLEY: KAZANAN BİZ OLACAĞIZ

Takımın yıldız isimlerinden Johnathan Motley, bugünkü Monaco maçyla ilgili "Monaco harika bir takım, Milan harika bir takım. Onlarla oynamayı dört gözle bekliyoruz. Galip gelen biz olacağız. İyi bir kadroya sahibiz ve bunun hakkını vereceğiz" şeklinde konuştu