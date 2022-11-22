Haberler Fenerbahçe Titret Avrupa’yı

Titret Avrupa’yı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'yu ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, liderliğini korumak için parkeye çıkacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 06:50
Titret Avrupa’yı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Fransa'nın Monaco ekibiyle karşılaşacak. Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Sezona Avrupa'da etkili bir başlangıç yapan sarı- lacivertliler, geride kalan 8 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 7 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Monaco ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Öte yandan başantrenör Dimitris Itoudis, koltuğu korumak ve yükselişi sürdürmek için gereken mücadeleyi göstereceklerini dile getirdi; "Oyuncuarımıza güveniyoruz" dedi.

BİLETLER SATIŞTA

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde 2 Aralık Cuma günü 20.45'te Real Madrid ile Ülker Spor Salonu'nda oynayacağı maçın biletleri de dün satışa çıktı. passo.com.tr üzerinden kongre ve divan kurulu üyeleri için satışa çıkan biletler bugün genel satışa sunulacak. Bilet 150 TL ile 3 bin TL arasında.

MOTLEY: KAZANAN BİZ OLACAĞIZ

Takımın yıldız isimlerinden Johnathan Motley, bugünkü Monaco maçyla ilgili "Monaco harika bir takım, Milan harika bir takım. Onlarla oynamayı dört gözle bekliyoruz. Galip gelen biz olacağız. İyi bir kadroya sahibiz ve bunun hakkını vereceğiz" şeklinde konuştu

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş gözden çıkarmıştı! Andrea Pirlo Beşiktaş’ın yıldızını Fatih Karagümrük’e getiriyor…
Hamile olduğu için ani şekilde Berkin Gökbudak ile evlenmişti! Aslı Enver dizi projesine ayrıldığı için 15 bin dolar tazminat ödedi
Kartal'a Finli 10 numara
Fırtına'dan Artem Dovbyk planı! Avcı raporu verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de stopere Alman panzeri! İzleme heyeti onay verdi
Osayi'ye transfer freni! Jesus yönetimle görüştü
Tunceli TOKİ çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Tunceli isim listesi)
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (22 Kasım Salı sular ne zaman gelecek?)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte VAR raporu! Hangi takımın maçında daha çok hata yapıldı? İşte VAR raporu! Hangi takımın maçında daha çok hata yapıldı? 00:46
Yıldız forvet için dev kapışma! F.Bahçe, G.Saray ve Barcelona... Yıldız forvet için dev kapışma! F.Bahçe, G.Saray ve Barcelona... 00:41
F.Bahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor F.Bahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor 00:40
Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu! Suarez'den kötü haber Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu! Suarez'den kötü haber 00:40
Selçuk İnan resmen Kasımpaşa'da Selçuk İnan resmen Kasımpaşa'da 00:40
Spalletti kararını verdi! Crespo Napoli'ye... Spalletti kararını verdi! Crespo Napoli'ye... 00:41
Daha Eski
Menajeri konuştu! Beşiktaş'ta kalacak mı? Menajeri konuştu! Beşiktaş'ta kalacak mı? 00:37
G.Saray'ın Depay transferinde yeni gelişme! Dev rakip... G.Saray'ın Depay transferinde yeni gelişme! Dev rakip... 00:38
Başkan Erdoğan'dan EURO 2028 ve EURO 2032 açıklaması! Başkan Erdoğan'dan EURO 2028 ve EURO 2032 açıklaması! 00:38
Devler onu takibe aldı! Fenerbahçe... Devler onu takibe aldı! Fenerbahçe... 00:38
Avcı'dan sürpriz! Genç yıldız A takıma... Avcı'dan sürpriz! Genç yıldız A takıma... 00:38
Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe... Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe... 00:39