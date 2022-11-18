Diego Lugano altın 11'ini seçti! Fenerbahçe'den Alex de Souza ve...

Fenerbahçe'nin ve Uruguay'ın unutulmaz oyuncularından Diego Lugano, beraber oynadığı altın 11'ini belirledi.
Fenerbahçe'nin ve Uruguay'ın unutulmaz oyuncularından Diego Lugano, beraber oynadığı altın 11'ini belirledi.
Lugano, kendisine yöneltilen 2 şıklı tercihleri cevapladı.
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Uruguay efsanesi, Fenerbahçe'de Alex de Souza ve Roberto Carlos'a altın 11'inde yer verdi.
İşte Diego Lugano'nun beraber oynadığı en iyi ilk 11;
Rogério Ceni
Thiago Silva
Diego Forlan
Suarez
Cavani