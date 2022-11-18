Haberler Fenerbahçe Diego Lugano altın 11'ini seçti! Fenerbahçe'den Alex de Souza ve...

Diego Lugano altın 11'ini seçti! Fenerbahçe'den Alex de Souza ve...

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve unutulmaz anlar yaşayan eski Uruguay Milli Takım kaptanı Diego Lugano, altın 11'ini seçti. Lugano, Fenerbahçe'den 2 futbolcuya altın 11'inde yer verirken, biri de Alex de Souza oldu. Öte yandan Lugano, Rogerio Ceni - Muslera kıyasında da, Ceni yanıtını verdi. İşte Diego Lugano'nun altın 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 11:24 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 11:43
Diego Lugano altın 11'ini seçti! Fenerbahçe'den Alex de Souza ve...

İşte Diego Lugano'nun beraber oynadığı en iyi ilk 11;

Diego Lugano altın 11'ini seçti! Fenerbahçe'den Alex de Souza ve...

Rogério Ceni

Diego Lugano altın 11'ini seçti! Fenerbahçe'den Alex de Souza ve...

Thiago Silva

Diego Lugano altın 11'ini seçti! Fenerbahçe'den Alex de Souza ve...

Fabão

Diego Lugano altın 11'ini seçti! Fenerbahçe'den Alex de Souza ve...

Roberto Carlos

Diego Lugano altın 11'ini seçti! Fenerbahçe'den Alex de Souza ve...

Cicinho

Diego Lugano altın 11'ini seçti! Fenerbahçe'den Alex de Souza ve...

Mineiro (Sao Paolo)

Diego Lugano altın 11'ini seçti! Fenerbahçe'den Alex de Souza ve...

Alex de Souza

Diego Lugano altın 11'ini seçti! Fenerbahçe'den Alex de Souza ve...

Isco

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