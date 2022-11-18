Crespo çok mutlu

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye kazandırdığı Miguel Crespo, Türkiye'de forma giymekten dolayı çok mutlu. Nişanlısı Adriana "Fenerbahçe taraftarı hem Miguel'e hem de bana büyük ilgi gösteriyor. Her gittiğimiz yerde Miguel'i kucaklıyorlar, selfie çektiriyorlar. Yıllarca burada oynamasını istiyorlar" ifadelerini kullandı.
Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye kazandırdığı Miguel Crespo, Türkiye'de forma giymekten dolayı çok mutlu. Nişanlısı Adriana "Fenerbahçe taraftarı hem Miguel'e hem de bana büyük ilgi gösteriyor. Her gittiğimiz yerde Miguel'i kucaklıyorlar, selfie çektiriyorlar. Yıllarca burada oynamasını istiyorlar" ifadelerini kullandı.