Fenerbahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jorge Jesus istedi...

Fenerbahçe yönetimi ise uzun yıllar sonra taraftarı heyecanlandıran ve yarıştığı kulvarlarda başarılı sonuçlar alan Jesus'un isteklerini yerine getirmek için fedakârlıktan kaçınmıyor. Yönetim ocak ayını beklemeden stoper için çalışmalara başladı.