Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jorge Jesus istedi...

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jorge Jesus istedi...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Stoper bölgesinde sakatlıklardan dolayı rotasyon sıkıntısı çeken Kanarya'da Jorge Jesus takviye istedi. Sarı-lacivertli yönetim, yabancı sınırlamasında dolayı gözünü Süper Lig'de forma giyen o futbolcuya çevirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 13:41 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 13:57
Fenerbahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jorge Jesus istedi...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jorge Jesus istedi...

Luan Peres'in ciddi sakatlığı nedeniyle Attila Szalai'yi 25 maç oynatmak zorunda kalan sarı-lacivertliler, savunmada elini güçlendirecek. Teknik direktör Jorge Jesus, stoper bölgesine takviye istedi.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jorge Jesus istedi...

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arası öncesi yönetimle bir araya gelen Jorge Jesus, "İlk olarak stoper almalıyız" isteğinde bulundu.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jorge Jesus istedi...

Luan Peres'in ciddi sakatlığı nedeniyle Attila Szalai'yi 25 maçta oynatmak zorunda kalan Portekizli hoca, ilk sistemi olan üçlü savunma kurgusuna dönebilmeyi ve elinin güçlenmesini istiyor.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jorge Jesus istedi...

Fenerbahçe yönetimi ise uzun yıllar sonra taraftarı heyecanlandıran ve yarıştığı kulvarlarda başarılı sonuçlar alan Jesus'un isteklerini yerine getirmek için fedakârlıktan kaçınmıyor. Yönetim ocak ayını beklemeden stoper için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jorge Jesus istedi...

TÜRKİYE'NİN 1 NUMARASI

F.Bahçe Teknik Direktörü Jesus, rotasyonlarıyla ezber bozarken vazgeçmediği tek isim Attila Szalai oldu.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jorge Jesus istedi...

Macar stoper, 2'si milli, toplam 27 maçta 2 bin 380 dakika oynayarak Türkiye'de en çok süre alanlar listesinde ilk sırayı kimseye bırakmadı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jorge Jesus istedi...

Tüm dünya ligleri göz önünde bulundurulduğunda ilk sırasında Dinamo Zagrebli Dominik Livakovic'in olduğu listede 14. sırada kendine yer buldu. 27 yaşındaki kaleci 30 maçta 2 bin 730 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jorge Jesus istedi...

Onu Kızılyıldız'ın kalecisi Milan Borjan 30 maçta 2 bin 700 dakika ile takip etti. Türkiye listesinde Szalai'yi takım arkadaşı Altay Bayındır aldı. Sarı-lacivertli eldiven, 25 maçta 2 bin 280 dakika oynadı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jorge Jesus istedi...

Başakşehirli Ndayishimiye (24 maç-2001 dakika), Trabzon'dan Eren Elmalı (23 maç-1989 dakika) ve F.Bahçe'den Ferdi Kadıoğlu (22 maç-1903 dakika) ilk 5'i oluşturdu.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jorge Jesus istedi...

HEDEF YERLİ OYUNCU

Kadroda yabancı sayısının çokluğu, yönetimi şu an için yerli isimlere yöneltmiş durumda.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jorge Jesus istedi...

İLK ADAY ADANA DEMİRSPOR'DAN

Sabah'ın haberine göre Adana Demirspor'da forma giyen ve gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım'a yükselen Samet Akaydın listeye alındı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jorge Jesus istedi...

28 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakarken, Adana Demirspor'un 3 milyon Euro'luk bonservis beklentisi var.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jorge Jesus istedi...

Sarı-lacivertliler, yaz ayında Kaan Ayhan için nabız yoklamış ancak Sassuola kulübü 7 milyon talep edince transferden çekilmişti.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jorge Jesus istedi...

Yönetim Kaan için yine şansını deneyecek ancak 4 milyon Euro'dan fazla bir rakama çıkmayı düşünmüyor.

DİĞER
Ayrıntıları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Sadece 10 kişiden 1’i çözebiliyor…
Marek Hamsik'ten sarsıcı itiraf! "Özlüyorum..." Dünya kupasında favorisi kim?
Serdar Dursun ocakta yolcu! İşte yeni adresi
İki isim Milli Takım kampından ayrıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Serdar Dursun ocakta yolcu! İşte yeni adresi
Eski Beşiktaşlı Fener'e!
TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?
Canlı altın ve döviz kuru (17 Kasım Perşembe)
Ticaret Bakanlığı 2500 personel alıyor! İşte başvuru şartları...
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon... Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon... 14:20
F.Bahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jesus istedi F.Bahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jesus istedi 13:41
Dört büyüklerin toplam yayın geliri belli oldu Dört büyüklerin toplam yayın geliri belli oldu 13:33
Basketbol Süper Ligi'nde haftanın program belli oldu Basketbol Süper Ligi'nde haftanın program belli oldu 13:15
Anadolu Efes - Barcelona maçı hangi kanalda? Anadolu Efes - Barcelona maçı hangi kanalda? 13:04
Fırtına'da iki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı! İşte o isimler Fırtına'da iki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı! İşte o isimler 12:50
Daha Eski
Nelsson: "Umarım G.Saray’ı ve taraftarlarımızı..." Nelsson: "Umarım G.Saray’ı ve taraftarlarımızı..." 12:45
İki isim Milli Takım kampından ayrıldı! İki isim Milli Takım kampından ayrıldı! 11:58
Güneş transfer istedi! Talisca detayı Güneş transfer istedi! Talisca detayı 11:20
G.Saray'dan stratejik hamle! Doğru zamanda... G.Saray'dan stratejik hamle! Doğru zamanda... 11:16
Boston Celtics doludizgin! Boston Celtics doludizgin! 10:20
Haas'ta Schumacher dönemi bitti! Yerine gelen isim... Haas'ta Schumacher dönemi bitti! Yerine gelen isim... 10:15