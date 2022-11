FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler'in sırrı ortaya çıktı! Semih Şentürk anlattı

'FENERBAHÇE BENİM HER ŞEYİM'

Semih Şentürk, Fenerbahçe'nin kendisi için neler ifade ettiğini şöyle açıkladı: "Ömrüm burada geçti. Buraya geldiğimde 15 yaşındaydım, şu an 39 yaşındayım. Belki bu 24 senenin hemen hemen 4-5 senesinde ayrılık oldu. Bu kulübe altyapı dahil 20 senemi vermişim. Benim her şeyim. Ailem gibi, sonuçta çocukluğum burada geçti. İzmir'den geldiğim zaman çok küçüktüm ve okul çağındaydım. Ailem neyse Fenerbahçe de o. Birlikte büyüdük ve şu an birlikte yaşlanıyoruz" ifadelerini kullandı.