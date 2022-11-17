FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler'in sırrı ortaya çıktı! Semih Şentürk anlattı

'İÇLERİNDEN BİRKAÇ TANESİNİN A TAKIMA ÇIKACAĞINA İNANIYORUM'

Altyapıda çok önemli futbolcuların yetiştiğini söyleyen Şentürk, "Burada isim vermek doğru olmaz, ama sonuçta çalıştığım, gözlemlediğim çok oyuncu var. Bizim takım olsun, bir üst grup olsun, ufak yaş grubu olsun tabii onlar belli etmez. Ama şu an 15-16-17 yaşlarındaki çocuklar kendilerini belli ediyor. Bizim takım zaten geçen sene altyapıda tek şampiyon olan ekipti. O yüzden çok potansiyelli bir takım. A takımımıza çok oyuncu verebileceğimize inanıyorum. Önemli olan onların gelişimi ve inanmaları. O yüzden biz dışarıdan psikolojik desteği veriyoruz. İçlerinden birkaç tanesinin A takıma çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.