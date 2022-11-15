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Kulüpler Birliği'nden Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! La Liga ile dostluk turnuvası düzenlenecek

Dünya Kupası arasında hazırlık maçları yapmayı planlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, İspanyol rakiplerle karşılaşacak. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre La Liga ile dostluk turnuvasını düzenlenecek ve iki kulübümüz de Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşılaşacak. İşte maç programı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 20:35 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 21:01
Kulüpler Birliği'nden Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! La Liga ile dostluk turnuvası düzenlenecek
Kulüpler Birliği Vakfı, La Liga ile dostluk turnuvası düzenleneceğini açıkladı.

Turnuvada Galatasaray ve Fenerbahçe, İspanyol ekipleri Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşılaşacak. Karşılaşmalar İstanbul'da oynanacak.

İşte yapılan açıklama:

"Kulüpler Birliği Vakfımız, iş birliği içerisinde olduğu La Liga ile Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada dostluk turnuvası düzenleyecektir. Bu organizasyon kapsamında La Liga takımlarından Villarreal CF ve Rayo Vallecano, Süper Lig takımlarımızda Fenerbahçe ve Galatasaray AŞ ile karşılaşacaktır. Karşılaşmalar ekiplerimizin stadyumlarında oynanacaktır. Turnuva ile alakalı detaylar ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe - Rayo Vallecano: 30 Aralık 20.00
Galatasaray - Rayo Vallecano: 3 Aralık 16.00
Fenerbahçe - Villarreal: 3 Aralık 19.00
Galatasaray - Villarreal: 6 Aralık 20.00
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