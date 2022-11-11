Crespo: Teklif gelirse...

Kanarya'nın Portekizli yıldızı Miguel Crespo, Türk milli takımından teklif gelmesi halinde kabul edebileceğini belirtti. Crespo "Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse oturup ailemle değerlendirmem gerekir. Küçüklüğümden beri Portekiz Milli Takımı'nda oynamanın hayali kurarak büyüdüm ama Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse tabii ki mutlu olurdum" dedi.

G.SARAY'A ATTIĞIM GOL...

Crespo, geçen sezon G.Saray'a attığı gol için de şunları söyledi: F.Bahçe'deki ilk golümün G.Saray'a olması benim için önemli ve iz bırakan bir andı. O gol, özgüvenimi arttırdı ve kariyerim için dönüm noktası oldu. Camiamızda G.Saray'a gol atanlar yer ediniyor. Ben de tarihe geçtiğim için çok mutluyum.