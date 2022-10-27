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FENERBAHÇE RENNES MAÇI CANLI 📺 | Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Rennes ile kozlarını paylaşacak. Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simović'in yöneteceği karşılaşma heyecanla bekleniyor. MAç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve hakem araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 12:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 13:01
FENERBAHÇE RENNES MAÇI CANLI 📺 | Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanlı mücadeleler 5. haftada da devam ediyor. Fenerbahçe ile Rennes, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndekozlarını paylaşacak. Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simović'in yöneteceği karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FENERBAHÇE - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Rennes maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

SIRP HAKEM!

Müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simović yönetecek. Simović'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ile Miloš Simovic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrija Stojanovic.

3 EKSİK VAR

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş ile Luan Peres'in yanı sıra Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek forma giyemeyecek.

AVRUPA'DA LİDERLİK SINAVI KADIKÖY'DE

Fenerbahçe'nin iyi gidişatı Avrupa'da da devam ediyor. Grubunda da liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertli takım, Rennes ile karşılaşacak. Gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, evinde Rennes ile liderlik sınavına çıkacak. Rennes maçından galip ayrılması durumunda ise Fenerbahçe son 16'ya yükselecek. Fenerbahçe, 10 puan +4 averajla 1'inci sırada yer alırken rakip Rennes 10 puan +3 averajla 2'nci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 78 40 22 16 113 75
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2 0 0 2 4 6
TOPLAM 250 93 54 103 320 362

KUPA 2'DE 133. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 133. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 132 müsabakada 58 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 185 gol gönderirken, kalesinde 166 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 78 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 113 gol atarken, 75 gol yedi.

FENERBAHÇE - RENNES MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Woch, Truffert, Bourigeaud, Tait, Majer, Terrier, Kalimuendo, Gouri

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