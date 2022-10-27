Fenerbahçe - Rennes: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe ile Rennes kozlarını paylaştı. Mücadele 3-3'lük skorla berabere sonuçlandı.

Kanarya'nın gollerini 42. dakikada Enner Valencia, 82. dakikada Miha Zajc ve 87. dakikada Emre Mor kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 5. ve 30. dakikada Amine Gouiri ve 16. dakikada Martin Terrier'den geldi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 11'e çıkardı. Rennes ise haftayı 11 puanla kapattı.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde gelecek hafta Dinamo Kiev'e konuk olacak. Rennes ise evinde AEK Larnaca ile karşılaşacak.