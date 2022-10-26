Haberler Fenerbahçe İsmail’de sıkıntı yok

İsmail’de sıkıntı yok

Orta sahanın hareketli ve güçlü ismi İsmail Yüksek sakatlanmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
İsmail’de sıkıntı yok

23 yaşındaki genç oyuncunun MR'ı çekildi. Darbeye bağlı ödem tespit edildi. Ödeminin dağılması için tedaviler sürüyor. MR sonucunda yırtığa rastlanmaması camiayı sevindirdi.


CADDEDE FENER ALAYI
Fenerbahçe camiası, 29 Ekim'de Bağdat Caddesi'nde görkemli bir yürüyüş düzenleyecek. Sosyal medya hesaplarından "İlelebet göğsümüzde yanacak ateş olan Cumhuriyetin Feneri, biz olacağız" denildi. 21.00'de Göztepe 60. Yıl Parkı'ndan başlayacak yürüyüşe futbolcular da katılacak.


BORSADA DEĞERİ ARTIYOR
Sarı-lacivertli kulüp, futboldan basketbola her branşta lider ve bunun keyfini sürüyor. Fenerbahçe'nin Futbol AŞ hisseleri, Borsa İstanbul'da güne en yüksek değer artışı ile başlayan kağıt oldu. Sarı-lacivertli kulübün Borsa İstanbul'daki değeri 6.7 milyar TL'ye yükseldi.

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