Fenerbahçe'de sıra Rennes’de

Kanarya'da gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. Kadıköy'de perşembe günü aynı puandaki yer aldığı Rennes'i konuk edecek sarı-lacivertliler kazanması halinde grubu lider bitirmeyi garantileyecek. Hedef; taraftarın da desteğiyle son 16'ya doğrudan adını yazdırmak... Teknik direktör Jorge Jesus, "Rennes grubun en iyi takımı. Çıkmayı garantiledik ama grubu birinci bitirmek de çok önemli. Çünkü kurada Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla eşleşmiyorsunuz. Maçta her şeyimizi vereceğiz" dedi.



BÜYÜK BİR MAÇ OLACAK

Gustavo Henrique, Rennes maçına en iyi şekilde hazırlanarak kazanmak istediklerini söyledi: "Rennes zor bir rakip. Oradaki maç da çok kolay olmamıştı. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Büyük bir maç olacağı aşikar."



90+3'TE KAZANDI

Rennnes, Ligue 1'in 12. haftasında Angers'i deplasmanda 2-1 yendi. Galibiyeti getiren golleri 43'te Amine Gouiri ile 90+3'te penaltıdan Majer attı. Yenilmezlik serisini 12 maça taşıyan Rennes bu sonuçla 24 puanla 4'üncü sıraya yükseldi.