Bir bakışta 90 dakika

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Sol kanatta topla buluşan Lincoln, ceza alanındaki Valencia'ya ortalamak istedi. Ancak Başakşehir'de kaleci Volkan çıkıp topu kontrol etmeyi başardı.

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Sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Deniz, orta alandaki Berkay 'a topu çıkarmak istedi. Son anda Ferdi araya girerek topu kornere gönderdi.

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Başakşehir gole çok yaklaştı! Sağ kanattan topu taşıyan Bertrand Traore, Szalai'den sıyrılıp ceza alanı içinden şutunu çekti. Top üstten oyun alanını terk etti.

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Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Lincoln'un or tasında Enner Valencia'dan önce son anda kafayı Biglia vurarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

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Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Crespo'nun ortasında Gustavo Henrique indirdi. Serdar Aziz kale ağzında dokunuşunu yaptı. Top direğin üstünden auta gitti ve Fenerbahçe öne geçme fırsatını kaçırdı.

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Deniz Türüç, sol kanattan ters koşu atan Serdar Gürler'in koşu yoluna oynamak istedi. Fenerbahçe'de kaleci Altay çıkıp topu uzaklaştırmayı başardı.

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Fenerbahçe tek paslarla hızlı çıktı. Batshuayi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan İr fan Can'ın or tasında top savunmadan sekip kaleci Volkan'da kaldı.

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Sağ kanattan topu sürükleyen Emre Mor, sol kanattaki Lincoln'e pasını verdi. Ceza alanından Lincoln'un yaptığı vuruşa son anda Duarte ayak uzattı.

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Volkan Babacan'ın hatalı pasında topu kapan Arao'nun pasında ceza alanı dışından plasesini yapan Rossi, harika golle F.Bahçe'yi 1-0 öne geçiren isim oldu.