Haberler Fenerbahçe Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

Sol kanatta topla buluşan Lincoln, ceza alanındaki Valencia'ya ortalamak istedi. Ancak Başakşehir'de kaleci Volkan çıkıp topu kontrol etmeyi başardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 06:50
Bir bakışta 90 dakika

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Sol kanatta topla buluşan Lincoln, ceza alanındaki Valencia'ya ortalamak istedi. Ancak Başakşehir'de kaleci Volkan çıkıp topu kontrol etmeyi başardı.

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Sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Deniz, orta alandaki Berkay 'a topu çıkarmak istedi. Son anda Ferdi araya girerek topu kornere gönderdi.

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Başakşehir gole çok yaklaştı! Sağ kanattan topu taşıyan Bertrand Traore, Szalai'den sıyrılıp ceza alanı içinden şutunu çekti. Top üstten oyun alanını terk etti.

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Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Lincoln'un or tasında Enner Valencia'dan önce son anda kafayı Biglia vurarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

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Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Crespo'nun ortasında Gustavo Henrique indirdi. Serdar Aziz kale ağzında dokunuşunu yaptı. Top direğin üstünden auta gitti ve Fenerbahçe öne geçme fırsatını kaçırdı.

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Deniz Türüç, sol kanattan ters koşu atan Serdar Gürler'in koşu yoluna oynamak istedi. Fenerbahçe'de kaleci Altay çıkıp topu uzaklaştırmayı başardı.

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Fenerbahçe tek paslarla hızlı çıktı. Batshuayi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan İr fan Can'ın or tasında top savunmadan sekip kaleci Volkan'da kaldı.

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Sağ kanattan topu sürükleyen Emre Mor, sol kanattaki Lincoln'e pasını verdi. Ceza alanından Lincoln'un yaptığı vuruşa son anda Duarte ayak uzattı.

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Volkan Babacan'ın hatalı pasında topu kapan Arao'nun pasında ceza alanı dışından plasesini yapan Rossi, harika golle F.Bahçe'yi 1-0 öne geçiren isim oldu.

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