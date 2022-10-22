Beylerbeyi’nde kadınlar derbisi

Fenerbahçe Petrolofisi Kadın Futbol Takımı, kadınlar derbisinde bugün Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk edecek. Beylerbeyi 75.Yıl Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayacak maç FBTV'den canlı yayınlanacak. İlk hafta Bitexen Adana İdmanyurduspor'u deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe Petrolofisi liderlik koltuğunda yer alıyor. G.Saray da ilk hafta Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Ezeli rakiplerin kaptanları Ezgi Çağlar ile İsmigül Yalçıner, maçtan önce bir araya gelerek dostluk mesajı verdi. İkili, taraftarları tribüne çağırıp, kaliteli ve güzel bir maç dileğinde bulundu.