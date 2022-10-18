Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik Galatasaray'a göndermeli açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yapmış olduğu açıklama hakkında da konuşan Bilecik, "Son derece iyi giden bir yapımız olmasına rağmen üzülerek söylüyorum ki; Türkiye'de futbol saha dışında oynanmaya devam ediyor. Bazı kulüpler de bu konuda ustalaşmış durumda. Futbolu saha dışında oynamayı en iyi bilen kurumların hezeyanlardan bunu görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.



İŞTE EROL BİLECİK'İN AÇIKLAMALARI

"Fenerbahçe bu yıl maratonuna fevkalade iyi başlamıştır ve bu bütün camiamıza büyük keyif vermektedir. Bunun devam etmesini diliyorum ve rakamlar da iyi yolda olduğumuzu gösteriyor ancak henüz ligin başındayız."

"Son derece iyi giden bir yapımız olmasına rağmen üzülerek söylüyorum ki; Türkiye'de futbol saha dışında oynanmaya devam ediyor. Bazı kulüpler de bu konuda ustalaşmış durumda. Futbolu saha dışında oynamayı en iyi bilen kurumların hezeyanlardan bunu görebiliyoruz."

"Bugün en çok gol pozisyonu yaratan, pozisyona giren, en çok gol atan takım Fenerbahçe. Rakamlar gerçekleri ifade eder. Bir takımın bütün sezonda attığı golü biz 3 maçta atıyoruz. Bu durumda bir farkın oluşmaması mümkün mü?"

"Camiamızı çok mutlu eden bir hocamız ve takımımız var. Bizi saha dışına çekmek isteyen bütün kurumlarla mücadelemizi seve seve vereceğiz. Hak ettiğimiz başarılara göz dikenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz."

"Taraftarlarımız rahat olsun. Bütün yapılarımızla bir yumruk olmuş durumdayız."

"ALTAY'A DESTEK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

"Herkesin hayranlıkla izlediği bir Fenerbahçe var. Sevgili kaptanımız Altay'ı eleştirmelerini hiç doğru bulmuyoruz. Altay'a sahip çıkmanın tam zamanı. Başakşehir maçında da taraftarlarımızın Altay'a destek olacağını düşünüyoruz. Takıma fazlasıyla sahip çıkmalıyız."

"Bu uzun bir yarış ve kimsenin bize şimdiden bir unvan vermesine gerek yok. Mayıs ayında hakkımızla o unvanı zaten alacağız. Her hafta işimize odaklanıyoruz."