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Fenerbahçe Beko - AYOS Konyaspor Basketbol: 85-71 ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko kendi evinde AYOS Konyaspor Basketbol'u 85-71 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla ligde 3'te 3'lük seriyi yakaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 21:12
Fenerbahçe Beko - AYOS Konyaspor Basketbol: 85-71 ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği AYOS Konyaspor Basketbol'u 85-71 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikası karşılıklı sayılarla geçti. Fenerbahçe Beko'dan Motley, İsmet Akpınar ve Guduric'in bulduğu sayılara, konuk ekip Badzim, Troy Selim Şav ve Morgan'la karşılık verdi: 9-8. Son bölümde rakibine top kayıpları yaptıran sarı-lacivertliler, özellikle Edwards'ın üst üste bulduğu sayılarla üstünlüğünü korudu ve ikinci periyoda 18-15'lik skorla, önde girmeyi başardı.

İkinci periyodun ilk bölümünde de iyi oyununu sürdüren Edwards ile sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, farkı 7 sayıya (27-20) çıkardı. Son bölümde 14 sayılık fark yakalayan Fenerbahçe Beko, devreyi de 13 sayı farkla, 40-27 önde tamamladı.

Maçın üçüncü periyodunda da Motley, Edwards ve Hayes Davis'le etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, çeyrek bitimine 6 dakika 45 saniye kala 20 sayıyla maçtaki en yüksek farkı yakaladı: 49-29. Fenerbahçe Beko son periyoda da 61-44 önde girdi.

Son periyotta rakibinin farkı azaltma çabalarına karşılık veren Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu ve Metecan Birsen'in etkili oyunuyla ilk 5 dakikalık bölümü 69-55'lik skorla önde geçti. Bitime 2 dakika 20 saniye kala yeşil-beyazlılar, farkı 10 sayıya kadar düşürse de (74-64), Şehmus Hazer ve Motley'in sayılarıyla oyunu bırakmayan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 85-71 galibiyetle ayrıldı.

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