Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Batshuayi'yi Fuat Çapa anlattı! "Beşiktaş'ın meyvelerini topluyor"

Fenerbahçeli Batshuayi'yi Fuat Çapa anlattı! "Beşiktaş'ın meyvelerini topluyor"

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda Chelsea'den kadrosuna kattığı Michy Batshuayi'yi, Türk Teknik Direktör Fuat Çapa, Belçika basınına anlattı. Tecrübeli teknik adam yaptığı konuşmada, Batshuayi hakkında özel bilgilere yer verirken, performans yükselişinin sebebini açıkladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 14:06
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçeli Batshuayi'yi Fuat Çapa anlattı! "Beşiktaş'ın meyvelerini topluyor"

Türk Teknik Direktör Fuat Çapa, Belçika basınına Fenerbahçeli Batshuayi hakkında konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçeli Batshuayi'yi Fuat Çapa anlattı! "Beşiktaş'ın meyvelerini topluyor"

"Standart Liege ve Marsilya'da oynadığı başarılı sezonlardan sonra, oyunda kaldığı süre konusunda çok fazla boşluk oldu.

Fenerbahçeli Batshuayi'yi Fuat Çapa anlattı! "Beşiktaş'ın meyvelerini topluyor"

Bazı sezonlarda sadece 10 kez oynadı. Onun pozisyonunda oynayan bir oyuncu için bu rakam çok az ve doğal olarak, maç eksiği bulunuyordu.

Fenerbahçeli Batshuayi'yi Fuat Çapa anlattı! "Beşiktaş'ın meyvelerini topluyor"

"BEŞİKTAŞ'TA OYNADIĞI SÜRENİN MEYVELERİNİ TOPLUYOR"
Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 35 maçta forma giydi ve şimdi bunun meyvelerini topluyor. Artık kendini iyi hissediyor, özgüven kazanıyor. Eksik yönlerini kapatmış gibi görünüyor.

Fenerbahçeli Batshuayi'yi Fuat Çapa anlattı! "Beşiktaş'ın meyvelerini topluyor"

Önümüzdeki haftalarda kesinlikle eski ritmine kavuşacak ve 11'deki yerini alacak. Fenerbahçe'ye transfer döneminin son günlerinde geldi. Şimdlik yerini doldurabiliyorlar ama kararlı. Fenerbahçe'nin oynadığı hücum tarzı nedeniyle daha çok gol atacak.

Fenerbahçeli Batshuayi'yi Fuat Çapa anlattı! "Beşiktaş'ın meyvelerini topluyor"

Ayrıca takımda şu anda en çok gol atan futbolcu konumunda bulunan Valencia ve Joao Pedro ile arasında iyi bir rekabet var. Bu rekabet, forvetlerin en iyi yönlerini ortaya çıkarıyor. Belçika Milli Takımı, özellikle bundan faydalanacak.

Fenerbahçeli Batshuayi'yi Fuat Çapa anlattı! "Beşiktaş'ın meyvelerini topluyor"

Batshuayi artık kendisini Belçika'da Milli Takımı'nda 1. forvet olarak görüyor ve bu, onun performansını olumlu yönde etkiliyor.

Fenerbahçeli Batshuayi'yi Fuat Çapa anlattı! "Beşiktaş'ın meyvelerini topluyor"

Milli takımdaki yerini koruyup koruyamayacağı elbette Romelu Lukaku'nun sakatlığının ne kadar süreceğine bağlı. Batshuayi, tamamen farklı karakterde bir oyuncu.

Fenerbahçeli Batshuayi'yi Fuat Çapa anlattı! "Beşiktaş'ın meyvelerini topluyor"

Lukaku, kaleye sırtını dönük oynayabilen, hedef santrfor rolünde. Batshuayi ise çok daha fazlası.

Fenerbahçeli Batshuayi'yi Fuat Çapa anlattı! "Beşiktaş'ın meyvelerini topluyor"

Bence güçlü bir stoper, Batshuayi'ye karşı oynamaktansa Lukaku'ya karşı oynamayı tercih eder.

Fenerbahçeli Batshuayi'yi Fuat Çapa anlattı! "Beşiktaş'ın meyvelerini topluyor"

Batshuayi'nin koşu mesafesi, konumu, eskisine göre tamamen farklı. Takım arkadaşları, ona pas atacağı zaman, çok kolay saha içinde buluyor. Artık takım arkadaşları da ona güveniyor ve Batshuayi, takımda saygı görüyor.

Fenerbahçeli Batshuayi'yi Fuat Çapa anlattı! "Beşiktaş'ın meyvelerini topluyor"

Futbolcular, duyguları olan insanlardır. Sıralamada 1 numara olduğunuzu hissettiğinizde hep farklı oynarsınız. (Belçika Milli Takımı için)"

Fenerbahçeli Batshuayi'yi Fuat Çapa anlattı! "Beşiktaş'ın meyvelerini topluyor"

Batshuayi, sezon başında Chelsea'den 3.5 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

Fenerbahçeli Batshuayi'yi Fuat Çapa anlattı! "Beşiktaş'ın meyvelerini topluyor"

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 7 maçta 4 gol kaydetti.

Fenerbahçeli Batshuayi'yi Fuat Çapa anlattı! "Beşiktaş'ın meyvelerini topluyor"

Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile 47 maça çıkarken 26 kez rakip fileleri havalandırdı. Belçikalı golcünün transfermarkt değeri 9.5 milyon euro.

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