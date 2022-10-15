Fenerbahçeli Batshuayi'yi Fuat Çapa anlattı! "Beşiktaş'ın meyvelerini topluyor"

Türk Teknik Direktör Fuat Çapa, Belçika basınına Fenerbahçeli Batshuayi hakkında konuştu. İşte o sözler...
Türk Teknik Direktör Fuat Çapa, Belçika basınına Fenerbahçeli Batshuayi hakkında konuştu. İşte o sözler...
"Standart Liege ve Marsilya'da oynadığı başarılı sezonlardan sonra, oyunda kaldığı süre konusunda çok fazla boşluk oldu.
Bazı sezonlarda sadece 10 kez oynadı. Onun pozisyonunda oynayan bir oyuncu için bu rakam çok az ve doğal olarak, maç eksiği bulunuyordu.
"BEŞİKTAŞ'TA OYNADIĞI SÜRENİN MEYVELERİNİ TOPLUYOR"
Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 35 maçta forma giydi ve şimdi bunun meyvelerini topluyor. Artık kendini iyi hissediyor, özgüven kazanıyor. Eksik yönlerini kapatmış gibi görünüyor.
Önümüzdeki haftalarda kesinlikle eski ritmine kavuşacak ve 11'deki yerini alacak. Fenerbahçe'ye transfer döneminin son günlerinde geldi. Şimdlik yerini doldurabiliyorlar ama kararlı. Fenerbahçe'nin oynadığı hücum tarzı nedeniyle daha çok gol atacak.
Ayrıca takımda şu anda en çok gol atan futbolcu konumunda bulunan Valencia ve Joao Pedro ile arasında iyi bir rekabet var. Bu rekabet, forvetlerin en iyi yönlerini ortaya çıkarıyor. Belçika Milli Takımı, özellikle bundan faydalanacak.
Batshuayi artık kendisini Belçika'da Milli Takımı'nda 1. forvet olarak görüyor ve bu, onun performansını olumlu yönde etkiliyor.
Milli takımdaki yerini koruyup koruyamayacağı elbette Romelu Lukaku'nun sakatlığının ne kadar süreceğine bağlı. Batshuayi, tamamen farklı karakterde bir oyuncu.
Lukaku, kaleye sırtını dönük oynayabilen, hedef santrfor rolünde. Batshuayi ise çok daha fazlası.
Bence güçlü bir stoper, Batshuayi'ye karşı oynamaktansa Lukaku'ya karşı oynamayı tercih eder.
Batshuayi'nin koşu mesafesi, konumu, eskisine göre tamamen farklı. Takım arkadaşları, ona pas atacağı zaman, çok kolay saha içinde buluyor. Artık takım arkadaşları da ona güveniyor ve Batshuayi, takımda saygı görüyor.
Futbolcular, duyguları olan insanlardır. Sıralamada 1 numara olduğunuzu hissettiğinizde hep farklı oynarsınız. (Belçika Milli Takımı için)"
Batshuayi, sezon başında Chelsea'den 3.5 milyon euro bedelle transfer olmuştu.
Yıldız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 7 maçta 4 gol kaydetti.
Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile 47 maça çıkarken 26 kez rakip fileleri havalandırdı. Belçikalı golcünün transfermarkt değeri 9.5 milyon euro.