Haberler Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Spor yazarları Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde F.Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Fotomaç Gazetesi yazarları, gol düellosuna sahne olan maç sonrası Fenerbahçe- Fatih Karagümrük karşılaşmasını değerlendirdi. İşte o yazılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 08:48
Spor yazarları Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

NORMAL VE ENTERESAN - GÜRCAN BİLGİÇ
Milli maçlar sonrasında Beşiktaş deplasmanında yelken ayarları konusunda sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Sonrasında Larnaca ile başlayan süreçte rüzgarı doğru kullanarak müthiş bir maç yaptı.

Spor yazarları Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Kadıköy 18 gün sonra ağırladı sevgililerini o gün. Ve Karagümrük maçında yakalanan tempo ile devam ettiler. Dört gol attılar ki, Fenerbahçe'nin kadro – oyun gücüne baktığımızda iç sahada Karagümrük'e karşı normal… Ama rakip de rahat durmadı elbette. Fenerbahçe'nin seyirciyi stada çeken "gösterişinin" bir de faturası var.

Spor yazarları Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Bunu da ödediler… Stoperlerin yenilen gollerde bireysel hataları var. Penaltı da Altay sorumluluğu almalı. Gereksiz bir öz güven, topla çok oynama sevdasının peşinden gelen hatalar bunlar.

Spor yazarları Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Hiçbir şey kendin kendine olmuyor, Üç gol atan Valencia'nın da bireyselliği pozisyonları engelledi, rakip ceza sahasına kadar gelip pas vermeyi düşünmeyen Osayi'nin de.

Spor yazarları Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Jaoa Pedro'nun hala form tutmasını bekliyor Jorge Jesus. Ferdi'nin olmadığı bir takımın özellikle kanat akınlarında eski etkisinden uzak kalması, Emre Mor'un da kendini oyunun içine sokmaması da notlar arasında.

Spor yazarları Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Böyle bir gecede olmaması gereken bireysel hataların peşine düşmekten bir an bile vazgeçmeyen Karagümrük takımını da, Pirlo'yu da tebrik etmek gerekiyor. Lig'deki üç İtalyan Hoca'nın da takımları, oynadıkları her maçı renkli geçiren, pozitif oyunun peşinde olanlar. Kalenin önüne otobüs çekmek en kolayı halbuki.

Spor yazarları Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Bizimkiler "Haddini bilerek oynamak" diyorlar buna. Onlar ise "kazanma ihtimali" nin peşine düşüyorlar. Kimse söylediğinin olabileceğini belki düşünmemişti ama, "1-0 yerine 5-4 kazanmayı yeğlerim" demişti Jesus. Bu da oldu. Seyredenleri duygu selinde dolaştıran "acayip" bir maçtı yaşananlar.

Spor yazarları Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Dört gol yiyen bir takımın, her an gol atabileceğini gördük bu maçta. 82'de 4-4 oldu. Eskiden olsa stat yıkılır, dün beşinci nasıl olacak diye seyrettik. Kadıköy'de "enteresan" şeyler oluyor.

Spor yazarları Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

ÇILGIN JESUS - EMRE BOL
Görevlerim dolayısıyla Fenerbahçe- Karagümrük maçını izlemek zorunda olsam da Ampute Milli takımımızın dünya şampiyonu olduğu karşılaşmadan gözlerimi alamadım.

Spor yazarları Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Helal olsun bizim çocuklara. Hepimize dünya şampiyonu olma mutluluğunu yaşattılar. Geçen hafta kusursuz oynayan Emre Mor bu kez takımın en kötüsüydü. Jesus'un ona ve Pedro'ya bu kadar uzun süre dayanabilmesine inanın çok şaşırdım.

Spor yazarları Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Hep söylüyorum; Fenerbahçe her daim çılgın bir taktikle oynuyor. Her futbolcu; buna savunmacılarda dahil hücumu düşünüyor. Hal böyle olunca Karagümrük gibi ön alanında hızlı, atletik oyuncuları olan takımlar karşısında sıkıntı daha net göze çarpıyor.

Spor yazarları Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Birileri şimdi çıkıp, "Yahu ne konuşuyorsun. Fenerbahçe kazandı ya" diyecek! Ama bunu söyleyenler Kadıköy'de yenilen 4 golü hiç hesaba katmayacaklar.

Spor yazarları Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Futbol bir denge oyunu. Hücum- savunma dengesini artık kurması gerekiyor Jesus'un… Her zaman 90+6'da gol bulamazsın. Altay sezona çok kötü başladı. Neredeyse kaleye gelen her şut gol oluyor.

Spor yazarları Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Kaleyi bulsun yeter! Sizce de artık kaleye İrfancan'ın geçme zamanı gelmedi mi? Neredeyse her bölgede rotasyon yapan Jesus nedense bir tek kaleye dokunmuyor.

Spor yazarları Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Sonuç olarak çılgın Jesus geçte olsa yaptığı değişikliklerle maçı lehine çevirmesini bildi. Ben de bu çılgın adamın daha neler yapacağını merakla bekliyorum.

DİĞER
Yeni aşka yelken açan İbrahim Çelikkol, denize yatırım yaptı! 4 gırgır satın aldı!
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'dan çocuklarıyla poz! Oğlunun yaş gününü kutladı görenler: "Küçük annesinin büyük babasının kopyası"
Erman Toroğlu düelloyu yorumladı: Deli deliyi görünce...
Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "3 penaltı da..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş Jesus yorumu! "Şanslı bir gece yaşadı"
Erman Toroğlu düelloyu yorumladı: Deli deliyi görünce...
TOKİ ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURU EKRANI
2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?
10 Ekim Pazartesi barajlardaki doluluk oranı💧
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Jesus yorumu! "Şanslı bir gece yaşadı" Flaş Jesus yorumu! "Şanslı bir gece yaşadı" 09:20
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 09:14
"Çılgın Jesus" "Çılgın Jesus" 08:48
Okan Buruk'tan 3'lü operasyon! İlk 11'e ince ayar Okan Buruk'tan 3'lü operasyon! İlk 11'e ince ayar 00:37
Toroğlu: Penaltıların ikisi doğru biri yanlış! Toroğlu: Penaltıların ikisi doğru biri yanlış! 00:31
Toroğlu: Penaltıların ikisi doğru biri yanlış! Toroğlu: Penaltıların ikisi doğru biri yanlış! 00:31
Daha Eski
Jorge Jesus: Önemli olan kazanmaktı! Jorge Jesus: Önemli olan kazanmaktı! 00:29
Erman Toroğlu'dan Batshuayi ve Beşiktaş sözleri! Erman Toroğlu'dan Batshuayi ve Beşiktaş sözleri! 00:29
Kadıköy'de inanılmaz gece! Kazanan Fenerbahçe Kadıköy'de inanılmaz gece! Kazanan Fenerbahçe 00:29
Boey'a 3 talip birden! G.Saray'ın beklentisi... Boey'a 3 talip birden! G.Saray'ın beklentisi... 00:28
Fener kazandı zirve karıştı! İşte güncel puan durumu... Fener kazandı zirve karıştı! İşte güncel puan durumu... 00:28
Ampute Milli Takımı'mız dünya şampiyonu! Ampute Milli Takımı'mız dünya şampiyonu! 00:28