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FENERBAHÇE HABERLERİ - Talihsiz kaza! Ferdi Kadıoğlu otobüsten düştü

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun mide rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtilmişti. Milli futbolcunun maç öncesi takım otobüsünden düştüğü için kadrodan çıkarıldığı iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 10:05
FENERBAHÇE HABERLERİ - Talihsiz kaza! Ferdi Kadıoğlu otobüsten düştü

Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon kalesinde ilk defa bir resmi maçta 4 gol gördü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Talihsiz kaza! Ferdi Kadıoğlu otobüsten düştü

Haftayı 3 puanla kapatan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Talihsiz kaza! Ferdi Kadıoğlu otobüsten düştü

Genç futbolcunun mide rahatsızlığı geçirdiği ve bu yüzden kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Talihsiz kaza! Ferdi Kadıoğlu otobüsten düştü

Ancak milli oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Talihsiz kaza! Ferdi Kadıoğlu otobüsten düştü

Ferdi Kadıoğlu, son anda yaşadığı talihsiz bir kaza nedeniyle Karagümrük karşısında takımı yalnız bırakmak zorunda kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Talihsiz kaza! Ferdi Kadıoğlu otobüsten düştü

Portekizli teknik adamın Fatih Karagümrük mücadelesine kadar tüm lig maçlarında 11'de görev verdiği milli futbolcu maç için stada geldiği anda büyük bir şanssızlık yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Talihsiz kaza! Ferdi Kadıoğlu otobüsten düştü

BİR ANDA YERDE KALDI

Takımı taşıyan otobüs saat 18.20 sularında Ülker Stadı'na giriş yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Talihsiz kaza! Ferdi Kadıoğlu otobüsten düştü

Hürriyet'in haberine göre, takım otobüsünden futbolcular ve teknik heyet inerken bir anda dengesini kaybeden Ferdi Kadıoğlu basamaklardan düşerek yere düştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Talihsiz kaza! Ferdi Kadıoğlu otobüsten düştü

Takım arkadaşları koluna girip Ferdi'yi içeri götürürken genç futbolcu son anda gelişen bu olay yüzünden kadrodan çıkarıldı.

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