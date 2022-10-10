FENERBAHÇE HABERLERİ - Talihsiz kaza! Ferdi Kadıoğlu otobüsten düştü

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler, müthiş bir gol düellsuna sahne olan mücadeleden 5-4'lük skorla galip ayrıldı.
Fenerbahçe'nin golleri Enner Valencia (3), Miguel Crespo ve Michy Batshuayi'den geldi.
Fatih Karagümrük'ün gollerini ise Fabio Borini (2), Jean Kouassi ve Burak Kapacak kaydetti.
LİGDE 3 MAÇ SONRA GOL YEDİ
Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 maç sonra kalesini gole kapatamadı.
Ligde Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildikten sonra sırasıyla içerde Kayserispor ve Alanyaspor ile deplasmanda Beşiktaş'a karşı gol yemeyen Fenerbahçe, 3 maç aranın ardından Karagümrük karşısında kalesinde 4 gol birden gördü.
Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon kalesinde ilk defa bir resmi maçta 4 gol gördü.
Haftayı 3 puanla kapatan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.
Genç futbolcunun mide rahatsızlığı geçirdiği ve bu yüzden kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Ancak milli oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Ferdi Kadıoğlu, son anda yaşadığı talihsiz bir kaza nedeniyle Karagümrük karşısında takımı yalnız bırakmak zorunda kaldı.
Portekizli teknik adamın Fatih Karagümrük mücadelesine kadar tüm lig maçlarında 11'de görev verdiği milli futbolcu maç için stada geldiği anda büyük bir şanssızlık yaşadı.
BİR ANDA YERDE KALDI
Takımı taşıyan otobüs saat 18.20 sularında Ülker Stadı'na giriş yaptı.
Hürriyet'in haberine göre, takım otobüsünden futbolcular ve teknik heyet inerken bir anda dengesini kaybeden Ferdi Kadıoğlu basamaklardan düşerek yere düştü.
Takım arkadaşları koluna girip Ferdi'yi içeri götürürken genç futbolcu son anda gelişen bu olay yüzünden kadrodan çıkarıldı.
Ancak Ferdi'nin kadrodan çıkarılmasıyla ilgili olarak mide rahatsızlığı yaşamasının gösterilmesi dikkatlerden kaçmadı.