Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar Fenerbahçe F.Karagümrük maçının hakemini değerlendirdi! "Verdiği 3 penaltı da..."

Ahmet Çakar Fenerbahçe F.Karagümrük maçının hakemini değerlendirdi! "Verdiği 3 penaltı da..."

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, zorlu karşılaşmayı kalemine aldı. İşte Çakar'ın Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı sonrası yazısı... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 08:53
Ahmet Çakar Fenerbahçe F.Karagümrük maçının hakemini değerlendirdi! Verdiği 3 penaltı da...

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi kalemine aldı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe F.Karagümrük maçının hakemini değerlendirdi! Verdiği 3 penaltı da...

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN YAZISI:

Dün gece tavla maçı gibi bir karşılaşma izledik.

Ahmet Çakar Fenerbahçe F.Karagümrük maçının hakemini değerlendirdi! Verdiği 3 penaltı da...

Eğer bir mücadele 5-4 gibi bir skorla bitiyorsa, maçı seyretmeseniz bile o defanslar mutlaka eleştirilir.

Ahmet Çakar Fenerbahçe F.Karagümrük maçının hakemini değerlendirdi! Verdiği 3 penaltı da...

F.Bahçe gibi bir takım, sezon başında Ümraniye'den 3, dün de Karagümrük'ten 4 gol yiyorsa bunun üzerine çok düşünmek lazım.

Ahmet Çakar Fenerbahçe F.Karagümrük maçının hakemini değerlendirdi! Verdiği 3 penaltı da...

Önce şunu söyleyeyim; Altay çok formsuz. Güven vermemeye başladı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe F.Karagümrük maçının hakemini değerlendirdi! Verdiği 3 penaltı da...

Sanki bir nebze de kendine güvenini kaybetti. Szalai de sallanıyor. Karagümrük'ün ilk golünde art arda hataları var.

Ahmet Çakar Fenerbahçe F.Karagümrük maçının hakemini değerlendirdi! Verdiği 3 penaltı da...

F.Bahçe'nin en büyük problemi kolay gol yemek. Eğer şampiyonluğu kaybedecekse bunun baş sorumlusu da yenen basit goller olacak.

Ahmet Çakar Fenerbahçe F.Karagümrük maçının hakemini değerlendirdi! Verdiği 3 penaltı da...

Yoksa F.Bahçe'nin gol atma problemi yok. Dün 5 attılar, 3-4 tane daha atabilirlerdi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe F.Karagümrük maçının hakemini değerlendirdi! Verdiği 3 penaltı da...

Batshuayi'ye F.Bahçe dua etmeli, tabii Caner'e de. Caner'i dün gece hiç anlayamadım. Çapraza atılan hiçbir tehlikeli pozisyon yokken, topun geldiğini görüyor ve elini uzatıp kesiyor.

Ahmet Çakar Fenerbahçe F.Karagümrük maçının hakemini değerlendirdi! Verdiği 3 penaltı da...

Genç bir oyuncu yapsa, 'heyecanlandı da yaptı' diyeceğiz! Bu nasıl bir penaltı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe F.Karagümrük maçının hakemini değerlendirdi! Verdiği 3 penaltı da...

Hele hele bitime birkaç dakika kala ancak futbola yeni başlamış bir sol bekin yapacağı gibi ofsaytı bozdu.

Ahmet Çakar Fenerbahçe F.Karagümrük maçının hakemini değerlendirdi! Verdiği 3 penaltı da...

Yanında adam yok! Batshuayi duruyor. 40 metreden belli ki top atılacak.

Ahmet Çakar Fenerbahçe F.Karagümrük maçının hakemini değerlendirdi! Verdiği 3 penaltı da...

Caner bir adım ileri gitse Batshuayi ofsaytta kalacak. Ama Caner ne hikmetse bir adım öne çıkıp Batshuayi'yi ofsaytta bırakmıyor.

Ahmet Çakar Fenerbahçe F.Karagümrük maçının hakemini değerlendirdi! Verdiği 3 penaltı da...

Ofsaytı bozup arkasından da gol geliyor. Çok tuhaf. Caner deneyimindeki bir oyuncuya uymayacak hareketler bunlar.

Ahmet Çakar Fenerbahçe F.Karagümrük maçının hakemini değerlendirdi! Verdiği 3 penaltı da...

Paragrafı Crespo'ya açmamız lazım! Çok şey yaptı. Bitmeyen bir enerji ve müthiş bir hırs.

Ahmet Çakar Fenerbahçe F.Karagümrük maçının hakemini değerlendirdi! Verdiği 3 penaltı da...

Sonuçta F.Bahçe kazandı, yara alabilirlerdi ama almadı. Kutlanması gereken bir de hakem vardı: Atilla Karaoğlan. 3 penaltıda da haklı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe F.Karagümrük maçının hakemini değerlendirdi! Verdiği 3 penaltı da...

Oyun genelinde de çok başarılıydı.

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