Fenerbahçe AEK Larnaca maçında Arda Güler sürprizi! Jorge Jesus...

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm futbolseverleri adeta büyüleyen Arda Güler, bu sezon forma giymekte zorlanıyor.
Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm futbolseverleri adeta büyüleyen Arda Güler, bu sezon forma giymekte zorlanıyor.
Genç yetenek, geçtiğimiz sezon İsmail Kartal tarafından sıkça sahada tercih ediliyordu.
Arda, attığı goller ve attırdığı gollerle, izleyenleri mest ediyordu.
Fenerbahçe'nin, Arda Güler ile uzun yıllar çalışmak istediği biliniyor.
SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ
Öyle ki Kanarya, Arda Güler'in sözleşmesini dahi yeniledi.
Arsenal, Bayern Münih, Liverpool gibi devlerin peşinde olduğu Arda Güler'i memnun edecek bir rakam verildi.
Bununla beraber Kanarya, Arda için oldukça yüksek bir serbest kalma maddesi koydurdu.
JESUS İLE FORMA BULAMIYOR
Öte yandan Arda Güler, Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle beraber ilk 11'i unutmuş durumda.
Portekizli teknik adam, Arda'da dair yaptığı açıklama şu sözlere yer vermişti;
"Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu. Herkes onu oynarken görmek istiyor. Ama hala tabii ki geliştirmesi gereken şeyler var.
Fenerbahçe ile kıyasladığımızda milli takımda oynamak daha da zor. Onun şimdilik bunun için hazır olduğunu düşünmüyorum.
Oyuncunun değerini biliyoruz. Adım adım öğrenmeli ve değiştirmeli kendisini. Fiziksel anlamda çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil.
Geliştireceği şeyler var. Yaşı sebebiyle normal bunlar. Topla çok yetenekli bir oyuncu ama futbol sadece bu değil. Futbolda yeteneğin yanına eklenmesi gereken şeyler var. O da Türk Milli Takımı'nın geleceği olacak."
ARDA'YA MÜJDE YOLDA!
Genç yıldız bu sezon sadece Slovacko deplasmanında ilk onbirde şans buldu.
Ligde oynanan 7 maçta toplam 30 dakika süre alabilen Güler, Kasımpaşa'ya 2 gol attı.
Jesus'un gücünü ve hızını artırması gerektiğini söylediği Arda'yı maçın gidişatına göre AEK Larnaca maçında sahaya sürebileceği belirtiliyor.