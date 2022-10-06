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Fenerbahçe AEK Larnaca maçında Arda Güler sürprizi! Jorge Jesus...

Fenerbahçe'nin sözleşmesini yenilediği ve gelecek adına büyük vaat taşıyan Arda Güler, geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru İsmail Kartal tarafında sıkça forma şansı bulmuş ve gol + asistlere imza atmıştı. Bu sezon Jorge Jesus tarafından istenen forma şansını bulamayan Arda Güler'e dair yeni bir gelişme yaşanması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 12:25
Fenerbahçe AEK Larnaca maçında Arda Güler sürprizi! Jorge Jesus...

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm futbolseverleri adeta büyüleyen Arda Güler, bu sezon forma giymekte zorlanıyor.

Fenerbahçe AEK Larnaca maçında Arda Güler sürprizi! Jorge Jesus...

Genç yetenek, geçtiğimiz sezon İsmail Kartal tarafından sıkça sahada tercih ediliyordu.

Fenerbahçe AEK Larnaca maçında Arda Güler sürprizi! Jorge Jesus...

Arda, attığı goller ve attırdığı gollerle, izleyenleri mest ediyordu.

Fenerbahçe AEK Larnaca maçında Arda Güler sürprizi! Jorge Jesus...

Fenerbahçe'nin, Arda Güler ile uzun yıllar çalışmak istediği biliniyor.

Fenerbahçe AEK Larnaca maçında Arda Güler sürprizi! Jorge Jesus...

SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ
Öyle ki Kanarya, Arda Güler'in sözleşmesini dahi yeniledi.

Fenerbahçe AEK Larnaca maçında Arda Güler sürprizi! Jorge Jesus...

Arsenal, Bayern Münih, Liverpool gibi devlerin peşinde olduğu Arda Güler'i memnun edecek bir rakam verildi.

Fenerbahçe AEK Larnaca maçında Arda Güler sürprizi! Jorge Jesus...

Bununla beraber Kanarya, Arda için oldukça yüksek bir serbest kalma maddesi koydurdu.

Fenerbahçe AEK Larnaca maçında Arda Güler sürprizi! Jorge Jesus...

JESUS İLE FORMA BULAMIYOR
Öte yandan Arda Güler, Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle beraber ilk 11'i unutmuş durumda.

Fenerbahçe AEK Larnaca maçında Arda Güler sürprizi! Jorge Jesus...

Portekizli teknik adam, Arda'da dair yaptığı açıklama şu sözlere yer vermişti;

Fenerbahçe AEK Larnaca maçında Arda Güler sürprizi! Jorge Jesus...

"Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu. Herkes onu oynarken görmek istiyor. Ama hala tabii ki geliştirmesi gereken şeyler var.

Fenerbahçe AEK Larnaca maçında Arda Güler sürprizi! Jorge Jesus...

Fenerbahçe ile kıyasladığımızda milli takımda oynamak daha da zor. Onun şimdilik bunun için hazır olduğunu düşünmüyorum.

Fenerbahçe AEK Larnaca maçında Arda Güler sürprizi! Jorge Jesus...

Oyuncunun değerini biliyoruz. Adım adım öğrenmeli ve değiştirmeli kendisini. Fiziksel anlamda çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil.

Fenerbahçe AEK Larnaca maçında Arda Güler sürprizi! Jorge Jesus...

Geliştireceği şeyler var. Yaşı sebebiyle normal bunlar. Topla çok yetenekli bir oyuncu ama futbol sadece bu değil. Futbolda yeteneğin yanına eklenmesi gereken şeyler var. O da Türk Milli Takımı'nın geleceği olacak."

Fenerbahçe AEK Larnaca maçında Arda Güler sürprizi! Jorge Jesus...

ARDA'YA MÜJDE YOLDA!
Genç yıldız bu sezon sadece Slovacko deplasmanında ilk onbirde şans buldu.

Fenerbahçe AEK Larnaca maçında Arda Güler sürprizi! Jorge Jesus...

Ligde oynanan 7 maçta toplam 30 dakika süre alabilen Güler, Kasımpaşa'ya 2 gol attı.

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