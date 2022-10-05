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Onlar bizim dostlarımız

Sarı-lacivertli kulüp, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü sosyal medya hesaplarından yolladığı mesajlarla kutladı. Twitter hesabından "Dünya hepimizin yaşam alanı, onlar bizim dostlarımız" ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Onlar bizim dostlarımız
Sarı-lacivertli kulüp, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü sosyal medya hesaplarından yolladığı mesajlarla kutladı. Twitter hesabından "Dünya hepimizin yaşam alanı, onlar bizim dostlarımız" ifadesi kullanıldı. Paylaşımda Kanarya'nın orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun kedisiyle olan fotoğrafı da büyük ilgi çekti.
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