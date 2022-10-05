Sarı-lacivertli kulüp, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü sosyal medya hesaplarından yolladığı mesajlarla kutladı. Twitter hesabından "Dünya hepimizin yaşam alanı, onlar bizim dostlarımız" ifadesi kullanıldı.
Sarı-lacivertli kulüp, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü sosyal medya hesaplarından yolladığı mesajlarla kutladı. Twitter hesabından "Dünya hepimizin yaşam alanı, onlar bizim dostlarımız" ifadesi kullanıldı. Paylaşımda Kanarya'nın orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun kedisiyle olan fotoğrafı da büyük ilgi çekti.