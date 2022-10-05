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FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya AEK Larnaca'ya hazır!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda AEK Larnaca ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Kanarya, idmana ısınma hareketleri ile başladı ve 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Temsilcimiz, AEK Larnaca maçının taktiği üzerinde çalışarak müsabakanın hazırlıklarını sonlandırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 18:10 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 18:11
FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya AEK Larnaca'ya hazır!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü haftasında 6 Ekim Perşembe günü sahasında oynayacağı AEK Larnaca maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise AEK Larnaca maçının taktiği üzerinde duruldu.

Willian Arao, tedbir amaçlı dinlendirilirken, sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ise antrenmana katılmadı. Peres ve King de salonda çalıştı.

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