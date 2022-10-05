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FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Fenerbahçe, perşembe günü sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek. Zorlu maç öncesi görüşlerini paylaşan Fotomaç Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 07:52
FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

GÜRCAN BİLGİÇ - KEYİF GECESİ

Jesus'un iki favorisi (Rennes-Dinamo Kiev) birbirleriyle hesaplaşırken, avantaj sağlayacağı en önemli iki karşılaşmayı Larnaca ile oynayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Elbette normal bir maç değil. Siyasetin gölgesi illa ki düşecektir iki maça da.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Böylece kendi gerginliği içinde gittikçe zorlaşacak bir seri izleyeceğiz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Fenerbahçe'nin iki takımı var. Birincisi ve muhtemelen en iyisi ligde oynuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Larnaca karşısında rekabetin peşindeki takım oynayacak. Bu da ekstra motivasyon demek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Fenerbahçe taraftarı milli takım arası, sonrasındaki deplasmanın peşinden susadı takımını seyretmeye.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Yarın akşam geç saate rağmen müthiş bir atmosfer olacaktır Kadıköy'de.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Böyle maçların havasını soslandırmayı sever Fenerbahçeliler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

En kolay gibi gözüken ama en kritik olan maç bu. Fenerbahçe temposunu korursa, skoru da alır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Tabelanın kararını bu baskı verecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Kazandığında grupta önünü açacak Fenerbahçe ve sonraki üç maçta kendine strateji oluşturma şansını da yakalayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Peki biz ne bekliyoruz?

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