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Fenerbahçe'de AEK Larnaca maçı öncesi sakatlık şoku!

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek. Kritik müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşanıyor. Kanarya'da Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve Joshua King, AEK Larnaca maçında görev alamayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 16:59
Fenerbahçe'de AEK Larnaca maçı öncesi sakatlık şoku!

Fenerbahçe'de 3 isim UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca'ya karşı forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Beşiktaş derbisinde dizine darbe alan Mert Hakan Yandaş'ta travma tespit edildi.

Tedavisine başlanan 28 yaşındaki futbolcu, Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak AEK Larnaca maçında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları nedeniyle derbide oynayamayan Luan Peres ve Joshua King özel program dahilinde çalışmalara başladı. Ancak iki futbolcunun da tam anlamıyla iyileşmeden riske edilmemesi planlanıyor.

Bu nedenle Peres ve King, AEK Larnaca'ya karşı görev alamayacak. İki futbolcunun hafta sonu Spor Toto Süper Lig'deki VavaCars Fatih Karagümrük maçında da forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ilk 2 maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile 4 puan topladı.


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