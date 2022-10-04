Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Joao Pedro'ya büyük şok!

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Joao Pedro'ya büyük şok!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 0-0 sona eren Beşiktaş derbisinin analizleri yapıldı. Teknik direktör Jorge Jesus, zorlu karşılaşmada süre alan tüm oyuncularının performans verilerini inceledi. Kanarya'da ilk 11'de yer alan Joao Pedro performansıyla beklentileri karşılayamadı. Portekizli çalıştırıcı, grafiğini düşük bulduğu tecrübeli hücum oyuncusuyla ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 11:10
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Joao Pedro'ya büyük şok!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Joao Pedro'ya büyük şok!

Sarı lacivertliler, zorlu derbiden 1 puanla ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Joao Pedro'ya büyük şok!

Kanarya, bu sonuçla ligde bir maç eksikle 7 karşılaşma sonunda 14 puana ulaştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Joao Pedro'ya büyük şok!

Fenerbahçe'de, derbi sonrası artı ve eksi alan isimler belli oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Joao Pedro'ya büyük şok!

Teknik Direktör Jorge Jesus, mücadelenin ardından ekibiyle derbi değerlendirmesinde bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Joao Pedro'ya büyük şok!

Deneyimli çalıştırıcı mücadelenin geniş analizini yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Joao Pedro'ya büyük şok!

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de Joao Pedro derbide sınıfta kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Joao Pedro'ya büyük şok!

Brezilyalı forvet ilk 11'de bulduğu şansı iyi değerlendiremedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Joao Pedro'ya büyük şok!

Pedro tüm istatistiklerde kötüydü.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Joao Pedro'ya büyük şok!

FORMASINI KAPTIRIYOR!
Valencia'ya attığı ara pas dışında ortalıkta görünmeyen Pedro'nun yerine Larnaca maçında Batshuayi formaya yakın.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Joao Pedro'ya büyük şok!

JOAO PEDRO KİMDİR?

9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da doğan Joao Pedro, futbola Atlecio Mineiro'da başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Joao Pedro'ya büyük şok!

Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 37 maça çıkan Pedro, 13 gol atıp 4 de asist kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Joao Pedro'ya büyük şok!

Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Joao Pedro'ya büyük şok!

Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Joao Pedro'ya büyük şok!

Brezilya doğumlu olan Pedro, daha sonra İtalyan vatandaşlığına geçti ve İtalya Milli Takımı ile 1 müsabakaya çıktı.

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