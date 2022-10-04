FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Joao Pedro'ya büyük şok!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu.
Sarı lacivertliler, zorlu derbiden 1 puanla ayrıldı.
Kanarya, bu sonuçla ligde bir maç eksikle 7 karşılaşma sonunda 14 puana ulaştı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu.
Sarı lacivertliler, zorlu derbiden 1 puanla ayrıldı.
Kanarya, bu sonuçla ligde bir maç eksikle 7 karşılaşma sonunda 14 puana ulaştı.
Fenerbahçe'de, derbi sonrası artı ve eksi alan isimler belli oldu.
Teknik Direktör Jorge Jesus, mücadelenin ardından ekibiyle derbi değerlendirmesinde bulundu.
Deneyimli çalıştırıcı mücadelenin geniş analizini yaptı.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'de Joao Pedro derbide sınıfta kaldı.
Brezilyalı forvet ilk 11'de bulduğu şansı iyi değerlendiremedi.
Pedro tüm istatistiklerde kötüydü.
FORMASINI KAPTIRIYOR!
Valencia'ya attığı ara pas dışında ortalıkta görünmeyen Pedro'nun yerine Larnaca maçında Batshuayi formaya yakın.
JOAO PEDRO KİMDİR?
9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da doğan Joao Pedro, futbola Atlecio Mineiro'da başladı.
Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 37 maça çıkan Pedro, 13 gol atıp 4 de asist kaydetti.
Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Brezilya doğumlu olan Pedro, daha sonra İtalyan vatandaşlığına geçti ve İtalya Milli Takımı ile 1 müsabakaya çıktı.