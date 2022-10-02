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Fenerbahçe'de transfer bilançosu belli oldu! Dev rakam...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, son zamanlarda yaptığı transfer satışlarıyla dikkat çekiyor. Kanarya, Eljif Elmas ile başlayan yüksek maliyetli satışlarına Vedat Muriqi ve Kim Min-Jae gibi yıldızlarla devam etmişti. İşte Fenerbahçe'nin transfer ve satış bilançosu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 10:03
Fenerbahçe'de transfer bilançosu belli oldu! Dev rakam...

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde yaptığı transfer satışlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'de transfer bilançosu belli oldu! Dev rakam...

Eljif Elmas'ın da yer aldığı listede ilk sıradaki isim belli oldu.

Fenerbahçe'de transfer bilançosu belli oldu! Dev rakam...

O isim, 20 milyonluk bonservis geliriyle Vedat Muriqi oldu.

Fenerbahçe'de transfer bilançosu belli oldu! Dev rakam...

ELJIF ELMAS, FENERBAHÇE'YE BÜYÜK KÂR ETTİRDİ
Ali Koç başkanlığa seçildiği günden beri Fenerbahçe'ye yaptığı transfer satışlarıyla takımının kasasını doldurmaya başladı.

Fenerbahçe'de transfer bilançosu belli oldu! Dev rakam...

Sarı-lacivertliler Ali Koç döneminde 95 milyon euronun üzerinde oyuncu satışı yaptı.

Fenerbahçe'de transfer bilançosu belli oldu! Dev rakam...

Bu bonservis gelirlerinde Eljif Elmas 16.2 milyon euroluk transfer geliri ile 3. sırada yer aldı.

Fenerbahçe'de transfer bilançosu belli oldu! Dev rakam...

Makedon yıldız, sarı-lacivertlilere 2017 yılında 180 bin euroya transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de transfer bilançosu belli oldu! Dev rakam...

Eljif, 2019 yılında 16.2 milyon euro bonservis bedeli ile Napoli'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de transfer bilançosu belli oldu! Dev rakam...

FENERBAHÇE 95 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE GELİR KAZANDI
Fenerbahçe'nin, Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından 9 futbolcusunun satışından elde ettiği gelir de belli oldu.

Fenerbahçe'de transfer bilançosu belli oldu! Dev rakam...

Akşam'ın haberine göre sarı lacivertliler, 96.2 milyon euroluk bir transfer geliri elde etmeyi başardı.

Fenerbahçe'de transfer bilançosu belli oldu! Dev rakam...

Bu oyuncu satışlarında 20 milyon euro ile Vedat Muriqi başı çekerken, Kim Min-Jae 18.5 milyon euro ile ikinci Eljif Elmas ise 16.2 milyon euro ile 3. sırada yer aldı.

Fenerbahçe'de transfer bilançosu belli oldu! Dev rakam...

KANARYA BU SEZON 25 MİLYON EURO HARCADI
Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonu yaz transfer döneminde kasasından yaklaşık 25 milyon avro çıktı.

Fenerbahçe'de transfer bilançosu belli oldu! Dev rakam...

Sarı-lacivertliler, 6 futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katarken 2 oyuncuya da kiralama bedeli ödedi.

Fenerbahçe'de transfer bilançosu belli oldu! Dev rakam...

Fenerbahçe ayrıca, geçen sezon satın alma opsiyonuyla kiraladığı Diego Rossi'nin bonservisini aldı.

Fenerbahçe'de transfer bilançosu belli oldu! Dev rakam...

Kanarya Rossi'yi, 5,5 milyon avroluk bir bedelle transfer etti.

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