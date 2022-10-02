Fenerbahçe'de transfer bilançosu belli oldu! Dev rakam...

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde yaptığı transfer satışlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Fenerbahçe, Ali Koç döneminde yaptığı transfer satışlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Eljif Elmas'ın da yer aldığı listede ilk sıradaki isim belli oldu.
O isim, 20 milyonluk bonservis geliriyle Vedat Muriqi oldu.
ELJIF ELMAS, FENERBAHÇE'YE BÜYÜK KÂR ETTİRDİ
Ali Koç başkanlığa seçildiği günden beri Fenerbahçe'ye yaptığı transfer satışlarıyla takımının kasasını doldurmaya başladı.
Sarı-lacivertliler Ali Koç döneminde 95 milyon euronun üzerinde oyuncu satışı yaptı.
Bu bonservis gelirlerinde Eljif Elmas 16.2 milyon euroluk transfer geliri ile 3. sırada yer aldı.
Makedon yıldız, sarı-lacivertlilere 2017 yılında 180 bin euroya transfer olmuştu.
Eljif, 2019 yılında 16.2 milyon euro bonservis bedeli ile Napoli'ye transfer olmuştu.
FENERBAHÇE 95 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE GELİR KAZANDI
Fenerbahçe'nin, Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından 9 futbolcusunun satışından elde ettiği gelir de belli oldu.
Akşam'ın haberine göre sarı lacivertliler, 96.2 milyon euroluk bir transfer geliri elde etmeyi başardı.
Bu oyuncu satışlarında 20 milyon euro ile Vedat Muriqi başı çekerken, Kim Min-Jae 18.5 milyon euro ile ikinci Eljif Elmas ise 16.2 milyon euro ile 3. sırada yer aldı.
KANARYA BU SEZON 25 MİLYON EURO HARCADI
Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonu yaz transfer döneminde kasasından yaklaşık 25 milyon avro çıktı.
Sarı-lacivertliler, 6 futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katarken 2 oyuncuya da kiralama bedeli ödedi.
Fenerbahçe ayrıca, geçen sezon satın alma opsiyonuyla kiraladığı Diego Rossi'nin bonservisini aldı.
Kanarya Rossi'yi, 5,5 milyon avroluk bir bedelle transfer etti.