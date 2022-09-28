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Diego Lugano Alex de Souza hakkında konuştu! "Takımın başına geçecek"

Fenerbahçe ve Brezilya futbolunun efsanesi Alex de Souza'ya dair eski takım arkadaşı Diego Lugano konuştu. Brezilyalı eski futbolcu Denilson'un podcastine katılan Diego Lugano, verdiği röportajda Alex de Souza'nın, o takımın başına geçeceğini ifade etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 09:34 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 09:45
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Diego Lugano Alex de Souza hakkında konuştu! "Takımın başına geçecek"

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, antrenörlük kariyerinde önemli bir basamak atlamaya hazırlanıyor. Sao Paulo alt yaş takımını çalıştıran Brezilyalı futbol adamına, A Takım yolu gözüktü.

Sao Paulo'nun Sportif Direktörlük görevini üstlenen Diego Lugano, Brezilya'da katıldığı bir podcastte, Alex de Souza'nın, Sao Paulo teknik direktörü olacağını, Rogerio Ceni'nin Katar Dünya Kupası sonrası Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceğini ifade etti.

İşe Lugano'nun yaptığı o açıklama...

"Alex, her zaman iyi referansı olan biriydi. Çok akıllı bir adamdı. Çalıştığı takımlarda, entelektüel kimliği ile farklılığını göstermiş biri, futbolu seviyor. Herhangi bir takıma teknik adamlık yapma yeteneğine sahip. Sao Paulo'nun sevdiği türden bir hoca değil. Onlar, saha kenarında bağıran, taraftara jest yapan hocaları seviyor. Medya da bunu seviyor.

"BAŞKA BİR PROFİLİ VAR"
Takımın çok çalıştığını, bir teknik direktörün futbola dair çok fazla şey bildiğini düşünün. Alex böyle biri. Başka bir profili var. Güçlü bir kişiliğe sahip. Genç oyunculara da aktaracağı çok şey var. Umarım Sao Paulo'da kalır.

Rogerio Ceni'yi Brezilya Milli Takımı'nda hayal ediyorum, umarım bu gerçekleşir."

ALEX DE SOUZA SAO PAULO'NUN BAŞINA MI GEÇİYOR?
Öte yandan Denilson, podcastinde yaptığı konuşmada, "İki bomba haberimiz var, Ceni Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek ve Alex de Souza da Sao Paulo'nun teknik direktörü olacak." dedi.

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