Fenerbahçe'de Jorge Jesus devrimi! Daha ilk günden...

FİZİKSEL GÜÇ PATLADI

Fenerbahçe'de Jesus'la birlikte çalışma temposu da bambaşka bir seviyeye çıktı. Her antrenman öncesi oyuncularıyla yaklaşık yarım saatlik teorik toplantılar gerçekleştiren Jesus, günün antrenmanına ilişkin detayları ve o hafta uygulanacak maç taktiklerini takımla paylaştı.