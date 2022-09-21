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Fenerbahçe'de Jorge Jesus devrimi! Daha ilk günden...

Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra camiayı yeniden ayağa kaldıran Jorge Jesus, oynattığı hücum futboluyla da taraftarları mest etti. Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli kulübe imza attığı ilk gün yaptığı hamleyle farkını hissettirirken, bugünlerin de sinyalini vermişti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 10:16
Fenerbahçe'de Jorge Jesus devrimi! Daha ilk günden...

Fenerbahçe'ye kısa sürede bambaşka bir kimlik kazandıran Jorge Jesus, Samandıra'ya adım attığı ilk gün tesislerin duvarlarına tarihi başarıların fotoğraflarını astırdı, tüm oyuncularına formasını giydikleri kulübün büyüklüğünü gösterdi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus devrimi! Daha ilk günden...

Portekizli teknik adam, tesislerde telefon kullanımını yasaklarken, giriş-çıkış ve dinlenme saatlerini katı kurallara bağladı. Teorik derslerle desteklenen antrenmanların temposu arttı, uzatmalarda bile pres yapan bir takım ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus devrimi! Daha ilk günden...

DİSİPLİN, ÇALIŞMA HIRSI VE TAKIM OLGUSU

Alanyaspor karşısında elde ettiği 5-0'lık görkemli galibiyetle şampiyonluk yarışındaki iddiasını ve gücünü ortaya koyan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un başarısının arkasında disiplin, çalışma hırsı ve takım olgusu birlikteliği gibi detaylar öne çıkıyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus devrimi! Daha ilk günden...

İŞE MOTİVASYONDAN BAŞLADI

Milliyet'in derlediği habere göre; Oynattığı kazanmaya odaklı ofansif futbolla kısa süre içerisinde herkesin takdirini kazanan dünyaca ünlü Portekizli hoca, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ilk ayak bastığında işe motivasyondan başladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus devrimi! Daha ilk günden...

Jorge Jesus tüm tesisi kulübün tarihindeki başarıların fotoğrafları ile donatırken, kazanılan şampiyonlukların kupalarını da büyük bir şekilde tesisin girişine astırdı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus devrimi! Daha ilk günden...

Deneyimli çalıştırıcı oyunculara önce ne kadar büyük bir kulübün parçası olduklarını öğretti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus devrimi! Daha ilk günden...

KATI DİSİPLİN KURALLARI

Jesus'un tesis içerisinde koyduğu disiplin kuralları da dikkat çekiciydi. İlk olarak giriş-çıkış, dinlenme ve yatış saatlerine kesinlikle uyulması talimatını verdi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus devrimi! Daha ilk günden...

Tesis içerisinde telefon kullanımını yasakladı ve oyuncu grubunun birbiri ile diyalog seviyesini arttırdı. Bu kuralları yüksek para cezaları ile güçlendirdi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus devrimi! Daha ilk günden...

FİZİKSEL GÜÇ PATLADI

Fenerbahçe'de Jesus'la birlikte çalışma temposu da bambaşka bir seviyeye çıktı. Her antrenman öncesi oyuncularıyla yaklaşık yarım saatlik teorik toplantılar gerçekleştiren Jesus, günün antrenmanına ilişkin detayları ve o hafta uygulanacak maç taktiklerini takımla paylaştı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus devrimi! Daha ilk günden...

Sezon başında her gün fitness salonunda başlayan antrenmanlar sahada devam ederken, çalışma temposu ve süresi geçmiş yıllara oranla büyük fark yarattı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus devrimi! Daha ilk günden...

Bunun karşılığında fizik gücü en yüksek seviyede olan, sahada uzatma dakikalarında bile rakibe pres yapan bir takım ortaya çıktı.

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