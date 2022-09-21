Fenerbahçe'de Jorge Jesus devrimi! Daha ilk günden...

Fenerbahçe'ye kısa sürede bambaşka bir kimlik kazandıran Jorge Jesus, Samandıra'ya adım attığı ilk gün tesislerin duvarlarına tarihi başarıların fotoğraflarını astırdı, tüm oyuncularına formasını giydikleri kulübün büyüklüğünü gösterdi.
Portekizli teknik adam, tesislerde telefon kullanımını yasaklarken, giriş-çıkış ve dinlenme saatlerini katı kurallara bağladı. Teorik derslerle desteklenen antrenmanların temposu arttı, uzatmalarda bile pres yapan bir takım ortaya çıktı.
DİSİPLİN, ÇALIŞMA HIRSI VE TAKIM OLGUSU
Alanyaspor karşısında elde ettiği 5-0'lık görkemli galibiyetle şampiyonluk yarışındaki iddiasını ve gücünü ortaya koyan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un başarısının arkasında disiplin, çalışma hırsı ve takım olgusu birlikteliği gibi detaylar öne çıkıyor.