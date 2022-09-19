Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Tehlikeli bir takımız

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un gelişiyle takımın çehresi değişti. Sarı-lacivertliler neredeyse maçın tamamına yaydıkları inanılmaz bir presle Alanyaspor'a göz açtırmadılar ve 5 gollü bir galibiyet elde ettiler. Portekizli çalıştırıcı da maç sonu mutluydu. Jesus "Takım her maç daha güçlü bir görüntü sergiliyor. Fikirlerimi, nasıl bir takım istediğimi sahada görmek benim mutlu ediyor. 6 maç oynadık ve 20 gol attık. Ofansif olarak tehlikeli bir takımız. Hala daha iyi seviyelere çıkabiliriz. Bunu yapacak potansiyelimiz var" dedi.



KEYFİNİ ÇIKARACAĞIZ

Jorge Jesus şöyle konuştu: "5 gollü bir galibiyet sadece takımı değil, taraftarı da mutlu etti. Bunun keyfini çıkaracağız. 6 hafta itibarıyla gol rekoru kırmışız. Sezon sonu Fenerbahçe şampiyon olursa bu rekorların bir önemi var. Aile ortamı var. Bu işimizi kolaylaştırıyor. Sonrasında 13 oyuncum Milli Takım'a gidiyor. Ben ve ekibim artık Beşiktaş maçını düşünmeye başladık. Fenerbahçe için kimle oynadığının bir önemi yok. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz. Biz yine bildiğimizi oynayacağız.