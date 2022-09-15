İrfan Can Kahveci Rennes-Fenerbahçe maçının ardından konuştu: Çok iyi bir takım olduk

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Attığı nefis golle Fenerbahçe'nin geri dönüşünde önemli rol oynayan İrfan Can maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İrfan Can şu ifadeleri kullandı:

Bugün yenebilirdik de. Takımımıza çok inanıyorum, çok iyi bir takım olduk. Her maç değişen isimler oluyor ama bizim için hiçbir şey fark etmiyor. Mutluyuz. Boşluk buldukça denemeye çalışıyorum, güzel bir gol oldu. İnşallah grubun diğer maçlarını kazanıp, bu grubu lider bitiririz.