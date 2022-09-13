Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Enner Valencia'ya Dünya Kupası öncesi büyük tehlike!

Fenerbahçeli Enner Valencia'ya Dünya Kupası öncesi büyük tehlike!

Fenerbahçeli Enner Valencia'nın milli takımı Ekvador, Castillo'nun sahte doğum belgesi düzenlediği iddiası nedeniyle Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 12:57
Fenerbahçeli Enner Valencia'ya Dünya Kupası öncesi büyük tehlike!

Enner Valencia, Dünya Kupası'nda oynayamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldi.

Daily Mail'in haberine göre; 23 yaşındaki Byron Castillo'nun sahte doğum belgesi düzenlemesi sayesinde Ekvador Milli Takımı'nda forma giyebildiği iddia edildi.

Daily Mail'de yayınlanan belgelerde Castillo'ya ait olduğu belirtilen ses kayıtlarında Kolombiya doğumlu olduğunu kabul ettiği bilgisi verildi.

Doğum tarihiyle oynanmış
Castillo'nun ayrıca belgelerde belirtildiğinin aksine 1998 değil 1995 doğumlu olduğu, tam adının Byron Javier Castillo Segura değil Byron David Castillo Segura olduğunu ve sahte evrak düzenlemek için Ekvadorlu bir işadamından yardım aldığını itiraf ettiği kaydedildi.

Bir diğer iddia ise Ekvador Futbol Federasyonu'nun bu durumdan haberdar olmasına rağmen, durumu örtbas etmeyi tercih ettiği yönünde oldu.

FIFA ihraç edebilir
FIFA'nın kararında Fenerbahçeli Enner Valencia'nın formasını giydiği Ekvador'un Dünya Kupası'ndan ihracı da gündemde olacak.

Eğer ihraç durumu gerçekleşirse, Dünya Kupası eleme grubunu Ekvador'un hemen altında bitiren Şili turnuvaya dahil edilecek.

Elemeleri yedinci sırada tamamlayan Şili, Castillo'nun oynadığı maçların geçersiz sayılması halinde Dünya Kupası'na katılma şansı yakalayacak.

DİĞER
Hayal Köseoğlu koltukta uzanıp poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu
Avrasya Tüneli'nde günlük geçiş rekoru: 67 bin 982 araç
Transferde büyük hüsran! Yine yaptı ve...
Hakeme sert eleştiri! "Türkiş futbol"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Rennes'e taktik çalıştı
Rennes - F.Bahçe maçının hakemi açıklandı
TEKİRDAĞ TOKİ KONUT VE ARSA SAYISI | SATILIK ARSA BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEME PLANI
2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul, Ankara, İzmir; 1+1, 2+1, 3+1 kura çekiliş tarihleri
Netflix zam mı geldi? İşte Netflix zamlı fiyatları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Metin Oktay kabri başında anıldı Metin Oktay kabri başında anıldı 13:31
Iniesta'dan Arda'ya veda paylaşımı Iniesta'dan Arda'ya veda paylaşımı 13:18
Valencia'ya Dünya Kupası öncesi büyük tehlike! Valencia'ya Dünya Kupası öncesi büyük tehlike! 12:57
Türkiye-Lüksemburg maçının biletleri satışa çıktı Türkiye-Lüksemburg maçının biletleri satışa çıktı 12:22
Marsilya Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Marsilya Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 11:54
Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman? Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman? 11:49
Daha Eski
Bayer Leverkusen - Atletico Madrid maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Atletico Madrid maçı ne zaman? 11:43
Bilecik 1969 Spor Yalovaspor maçı ne zaman? Bilecik 1969 Spor Yalovaspor maçı ne zaman? 11:33
Trabzonspor - Kızılyıldız maçının hakemi açıklandı! Trabzonspor - Kızılyıldız maçının hakemi açıklandı! 11:31
Rennes - F.Bahçe maçının hakemi açıklandı Rennes - F.Bahçe maçının hakemi açıklandı 11:29
Türkiye Okçuluk Federasyonu 'Sporcu Komisyonu' kuracak Türkiye Okçuluk Federasyonu 'Sporcu Komisyonu' kuracak 11:26
Beyoğlu Yeniçarşıspor Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman? Beyoğlu Yeniçarşıspor Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman? 11:24