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Henrique siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, sarılacivertli formayla ilk golünü attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 06:50
Henrique siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, sarılacivertli formayla ilk golünü attı

Transferinin ardından performansıyla tepki toplayan ancak son maçlarda çıkışa geçen Gustavo Henrique, Dinamo Kiev karşısında 35. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, hücum yönünün solundan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşuna altı pas içinde güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Türkiye kariyerindeki 8. karşılaşmasında golle buluşan sambacı, 90 dakika sahada kalırken, maç sonunda taraftarlardan alkış aldı.

KULÜBEDE SARI KART GÖRDÜ

Mert Hakan, kulübede sarı kart gördü. 73. dakikada D.Kiev'in kullandığı korner sırasında hakeme itiraz eden 28 yaşındaki oyuncu, sarı kartla cezalandırıldı.

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