Haberler Fenerbahçe İmha planı hazır

İmha planı hazır

Fenerbahçe sezon başında Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenmişti. Ardından Ukrayna temsilcisi de saf dışı kalınca kader onları Avrupa Ligi gruplarında buluşturdu. Teknik direktör Jorge Jesus sezona kabus gibi başlayan Dinamo Kiev karşısında bu defa galibiyeti hedefliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
İmha planı hazır

Fenerbahçe sezon başında Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenmişti. Ardından Ukrayna temsilcisi de saf dışı kalınca kader onları Avrupa Ligi gruplarında buluşturdu. Teknik direktör Jorge Jesus sezona kabus gibi başlayan Dinamo Kiev karşısında bu defa galibiyeti hedefliyor. Grupta iç saha maçlarını mutlaka kazanmaları gerektiğini düşünen Portekizli çalıştırıcı rakibi imha planını hazırladı. Jesus ön bölgede şiddetli pres isterken orta saha ve savunma oyuncularının da baskıya katılmasını istedi. Burada kapılacak toplarla Dinamo Kiev karşısında sürekli baskı kurulacak. Rakip hataya zorlanacak.

BOGNAR YÖNETECEK
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i ağırlayacağı mücadelenin hakemi belli oldu. UEFA bu önemli randevuya Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar'ı atadı. Yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.

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