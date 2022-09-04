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Fenerbahçe'yi sildi! Mauricio Lemos'tan flaş hamle

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezonu Belçika Ligi ekibi Beerschot'ta kiralık olarak geçiren ve bu sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönen Mauricio Lemos, performansıyla teknik direktör Jorge Jesus'u ikna edemedi. Bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Uruguaylı savunmacı, yabancı kuralının da etkisiyle gözden düştü. Takımdan ayrılması beklenen 26 yaşındaki stoper, sosyal medya hesabından flaş bir hamlede bulundu. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 18:03
Fenerbahçe'yi sildi! Mauricio Lemos'tan flaş hamle

Transfer döneminin son günleri yaklaşırken Fenerbahçe'de gözler ayrılacak isimlere çevrildi.

Fenerbahçe'yi sildi! Mauricio Lemos'tan flaş hamle

Yabancı kuralı nedeniyle bazı isimlerle vedalaşılması zorunlu hale geldi.

Fenerbahçe'yi sildi! Mauricio Lemos'tan flaş hamle

Son olarak Michy Batshuayi'nin kadroya katılmasıyla takımdaki yabancı sayısı 17'ye yükseldi.

Fenerbahçe'yi sildi! Mauricio Lemos'tan flaş hamle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada transferi kapattıklarını ifade etmişti.

Fenerbahçe'yi sildi! Mauricio Lemos'tan flaş hamle

Transferde yeni bir hamlede bulunmayacak olan Kanarya'da üst üste ayrılıkların yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe'yi sildi! Mauricio Lemos'tan flaş hamle

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, gelecek planları arasında yer almayan isimler hakkında temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'yi sildi! Mauricio Lemos'tan flaş hamle

En az 3 yabancı ile vedalaşma planları bulunan Fenerbahçe'de Mauricio Lemos, en büyük adaylar arasında bulunuyor.

Fenerbahçe'yi sildi! Mauricio Lemos'tan flaş hamle

Takımdan gönderilmesi beklenen Uruguaylı stoper, sosyal medya hesabından flaş bir hamlede bulundu.

Fenerbahçe'yi sildi! Mauricio Lemos'tan flaş hamle

PAYLAŞIMLARI KALDIRDI!
Sarı-lacivertli ekibin Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos, sosyal medya hesabında bulunan Fenerbahçe ile alakalı tüm paylaşımları kaldırdı.

Fenerbahçe'yi sildi! Mauricio Lemos'tan flaş hamle

Yabancı kuralı sebebiyle takımdaki bazı yabancı futbolcularla yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de Mauricio Lemos da elden çıkarılması planlanan isimler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'yi sildi! Mauricio Lemos'tan flaş hamle

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da önceki gün yaptığı açıklamada takımdan bazı isimlerin ayrılacağını vurgulamıştı.

Fenerbahçe'yi sildi! Mauricio Lemos'tan flaş hamle

2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki Mauricio Lemos, bu sezon başında Teknik Direktör Jorge Jesus tarafından 5 maçta görevlendirilmişti.

Fenerbahçe'yi sildi! Mauricio Lemos'tan flaş hamle

Mauricio Lemos, geçtiğimiz sezonu da Belçika Ligi ekibi Beerschot'ta kiralık olarak geçirmişti.

Fenerbahçe'yi sildi! Mauricio Lemos'tan flaş hamle

Uruguaylı futbolcunun sarı-lacivertli takımla sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

Fenerbahçe'yi sildi! Mauricio Lemos'tan flaş hamle

26 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 500 bin euro olarak gösteriliyor.

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