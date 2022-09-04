Fenerbahçe'yi sildi! Mauricio Lemos'tan flaş hamle

Transfer döneminin son günleri yaklaşırken Fenerbahçe'de gözler ayrılacak isimlere çevrildi.
Transfer döneminin son günleri yaklaşırken Fenerbahçe'de gözler ayrılacak isimlere çevrildi.
Yabancı kuralı nedeniyle bazı isimlerle vedalaşılması zorunlu hale geldi.
Son olarak Michy Batshuayi'nin kadroya katılmasıyla takımdaki yabancı sayısı 17'ye yükseldi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada transferi kapattıklarını ifade etmişti.
Transferde yeni bir hamlede bulunmayacak olan Kanarya'da üst üste ayrılıkların yaşanması bekleniyor.
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, gelecek planları arasında yer almayan isimler hakkında temaslarını sürdürüyor.
En az 3 yabancı ile vedalaşma planları bulunan Fenerbahçe'de Mauricio Lemos, en büyük adaylar arasında bulunuyor.
Takımdan gönderilmesi beklenen Uruguaylı stoper, sosyal medya hesabından flaş bir hamlede bulundu.
PAYLAŞIMLARI KALDIRDI!
Sarı-lacivertli ekibin Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos, sosyal medya hesabında bulunan Fenerbahçe ile alakalı tüm paylaşımları kaldırdı.
Yabancı kuralı sebebiyle takımdaki bazı yabancı futbolcularla yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de Mauricio Lemos da elden çıkarılması planlanan isimler arasında yer alıyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da önceki gün yaptığı açıklamada takımdan bazı isimlerin ayrılacağını vurgulamıştı.
2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki Mauricio Lemos, bu sezon başında Teknik Direktör Jorge Jesus tarafından 5 maçta görevlendirilmişti.
Mauricio Lemos, geçtiğimiz sezonu da Belçika Ligi ekibi Beerschot'ta kiralık olarak geçirmişti.
Uruguaylı futbolcunun sarı-lacivertli takımla sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
26 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 500 bin euro olarak gösteriliyor.