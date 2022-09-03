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Fenerbahçe - Kayserispor maçında korkutan anlar! Joao Pedro ve Hosseini kafa kafaya çarpıştı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile Kayserispor'un karşı karşıya geldiği mücadelede korkutan bir pozisyon yaşandı. Sarı-lacivertlilerin geliştirdiği atakta aynı topa yükselen Joao Pedro ve Hosseini kafa kafaya çarpıştı. Sağlık görevlileri oyuna dahil oldu ve iki futbolcu, tedavilerinin ardından maça devam etti. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 22:23 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 23:13
Fenerbahçe - Kayserispor maçında korkutan anlar! Joao Pedro ve Hosseini kafa kafaya çarpıştı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırladı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 27. dakikasında korkutan anlar yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin sağ kanattan geliştirdiği atakta yapılan ortaya Joao Pedro ve Hosseini aynı anda hamlede bulundu. İki futbolcu da topa müdahale etmek isterken kafa kafaya çarpıştı ve yerde kaldı.

Sağlık görevlileri sahaya girdi ve Joao Pedro ve Hosseini'nin tedavilerini yaptı.

İki futbolcu da tedavilerinin ardından oyuna devam etti.

HOSSEINI ÇIKMAK ZORUNDA KALDI!
Bir süre oyuna devam eden Hosseini, 55. dakikada kendini iyi hissetmeyerek kenarı geldi. Baş dönmesi şikayeti olan Hosseini, oyundan alındı ve kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.







Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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