PFDK kararları açıklandı! İşte Valencia'nın cezası...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyaspor maçında kırmızı kar gören Fenerbahçeli oyuncu Valencia'ya 1 maç ceza verdi.

İŞTE PFDK KARARLARI:

1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 27.08.2022 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN 325 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 28.08.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜNÜ I, K, J, VESTEL TRİBÜNÜ GÜNEY ALT J bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.08.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARASI ÜST MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST F, G1, G2 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 29.08.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 28.08.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-BİTEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, 29.08.2022 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 29.08.2022 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 87.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.