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KONYASPOR FENERBAHÇE SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Konyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI - Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Fenerbahçe ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Konyaspor ile Fenerbahçe, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek. Oynanan 3 maç sonunda Fenerbahçe 13 gol atarken, Konyaspor kalesinde gol görmedi. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:00
KONYASPOR FENERBAHÇE SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Konyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Konyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz sezonu 2. bitiren Fenerbahçe, 3. bitiren Konyaspor ile zorlu bir müsabakaya çıkacak. Konyaspor bu müsabaka için Eskişehir Yeni Stadyum'da oynayacak. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm gelişmeler öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Endri, Muriç, Bytyqi, Pavicic, Muhammet

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Lemos, Szalai, Luan Peres, Arao, Zajc, Rossi, Lincoln, Emre Mor, Valencia

KONYASPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA 43. RANDEVU

Konyaspor ile Fenerbahçe, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 42 maçta Konyaspor 7 kez sahadan gaip ayrılırken, Fenerbahçe ise 32 defa rakibini mağlup etti. 3 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 47 kez gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe 78 defa fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maçı Konyaspor 2-1 kazanmış, İstanbul'daki mücadeleden de Fenerbahçe 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

EN FAZLA GOL ATAN İLE HİÇ GOL YEMEYEN TAKIM KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada 13 gol attı. Sarı-lacivertliler, bu istatistikle ligin en fazla gol atan takımı konumunda bulunuyor. Fenerbahçe aynı zamanda ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya attığı 6 golle ligin dış sahada en fazla gol atan takımı. Konyaspor ise bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada da kalesini gole kapattı. Yeşil-beyazlılar, bu istatistikle ligin hiç gol yemeyen takımı olma özelliğini Başakşehir ile beraber paylaşıyor.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak. Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, Süper Lig'de 95 maç yönetti. Bu karşılaşmaların 57'sini ev sahibi, 19'unu deplasman takımları kazandı. 19 maç da berabere sona erdi.

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